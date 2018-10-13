Бахаревич в пятый раз не выиграл премию Гедройца. Эксперты недовольны

Что за премия Ежи Гедройца





Это беларуская литературная премия. Вручается с 2012 года за лучшую книгу прозы в прошедшем году на беларуском языке. Организаторов аж четверо: Посольство Республики Польша в Беларуси, Польский институт в Минске, Союз беларуских журналистов и Беларуский ПЭН-центр.





Ежи Гедройц – польский публицист и политик, родился в Минске в 1906 году. Основатель и главный редактор польскоязычного журнала Kultura. Он был сторонником добрососедских отношений между народами Польши, Беларуси, Литвы и Украины.





Премию регулярно критикуют. Ее обвиняют в том, что она не популяризирует беларускую литературу и не влияет на качество прозы. Иногда говорят о том, что награды вручают только «своим». Что касается Ольгерда Бахаревича, то с ним вообще неловкая ситуция – с 2012 по 2016 год писатель участвовал четыре раза и всегда занимал призовые места, но не выигрывал. И в этом году он в четвертый раз оказался на втором месте, хотя экперты говорят, что его новая книга обязана была победить.





Что за книга Бахаревича

Новый роман Альгерда Бахаревича «Сабакі Эўропы» – это фолиант в 900 страниц текста. В описании на сайте издательства указано следующее: «Этот роман – шесть больших историй, сплетенных в один причудливый узел, распутать который никто не посоветует. По крайней мере, на это надеется автор. На почти 900 страницах книги вступают в сложные алхимические реакции города, сюжеты, люди, аллюзии, слова. Что связывает деревню Белые Росы-13, которая находится на территории Российского Рейха, и constructed language, тайный язык бальбута? Почему беларуская знахарка отправляется на далекий остров, где строится идеальная страна Кривия? Что за послание закопали в лесу ученики обычной средней школы, и чей труп находят в 2049 году в дешевом берлинском отеле?»





Комментарий Николая Халезина





Руководитель «Свободного театра» через пару часов после объявления победителей Николай Халезин заявил на своей странице в Facebook, что для него премии больше не существует, потому что члены жюри не поняли сути романа Альгерда Бахаревича «Сабакі Эўропы»: «К сожалению, они не поняли, что это та книга, которая «меняет русло» литературы страны; определяет то направление, куда литература двинется, независимо от наших желаний и предпочтений».





Из этого Халезин делает вывод, что премия Ежи Гедройца – «это архетип прошлого, который не может предложить мне современного взгляда ни на литературу, ни на ее место в современном беларусском обществе». Он отмечает, что у него нет намерения или желания принизить Владимира Орлова или кого-либо еще из авторов.





В комментариях Халезина поддерживают и отмечают и другие спорные решения жюри премии. «Ты читал, например, роман Виктора Казько «Час збiраць косці»? А он выигрывал», – написал Арамаис Миракян. Он также отметил, что ни разу в шорт-листы не попадал Виктор Мартинович, книги которого «значительно крепче» некоторых других претендентов.





Комментарий Сергея Календы





В комментарии KYKY Сергей Календа, писатель, который собирает деньги на журнал беларуской прозы, сказал: «Любая литературная премия полезна для развития книжного рынка, для создания конкуренции в литературе».





При этом он отметил, что происходящее с Ольгердом «похоже на какой-то сговор»: «Я ни в коем случае не умаляю книги финалистов, но попадать постоянно на второе место очень напоминает затаённую обиду кого-то из жюри, либо я совсем ничего не понимаю в отборе книг».





Сергей объяснил, что может основываться на своем опыте, так как он занимается подбором рассказов в журнал «Минкульт», а раньше занимался этим в журнале «Макулатура» вместе с компанией жюри: «Прекрасно знаю, как часто срабатывает субъективный фактор и как тяжело быть объективным, поэтому придумал систему проходного бала для каждого текста, его оценивают и читают, не зная автора, и ставят оценку».





«Ничего не могу сказать о статусе премии, но то, что происходит вокруг романов Бахаревича, либо у кого-то на совести, либо действительно литературный процесс как глобальное беларуское явление отстал на сто лет», – заключил Календа.









Комментарий Ольгерда Бахаревича





Писатель в комментарии KYKY сказал следующее: «Я цяпер у дарозе, еду ў Познань на літаратурны фэстываль, дзе заўтра адбудзецца прэзэнтацыя «Сабакаў Эўропы». Нядаўна падпісаў дамову з маскоўскім выдавецтвам «Время», якое выпусьціць у наступным годзе расейскі пераклад майго рамана. Сёлета «Сабакі Эўропы» атрымалі прэмію «Кніга году», былі вельмі добра прынятыя ў Нямеччыне, Украіне, а таксама падчас імпрэзаў у Беларусі. Людзей, якія высока ацанілі раман, вельмі шмат. Для ўсіх відавочна, што «Сабакі» – ня проста мая чарговая кніжка, а нешта значнае большае, складанае, таямнічае і самадастатковае».





Про выбор жюри в премии он сказал так: «На жаль, у сёлетнім журы прэміі Ежы Гедройця не знайшлося дастаткова людзей, якія змаглі ацаніць кнігу. Як пісьменьніка мяне гэта засмучае. Уменьне адрозьніць прахадныя кніжкі ад значных – неабходнае для сяброў такой важнай прэміі. Як неабходная і сьмеласьць і незалежнасьць рашэньняў, чаго журы ў нас часта бракуе. Засмучае і тое, што прэмію сёлета зноў далі за заслугі, а не за літаратуру. Вядома, гэта быў апошні раз, калі я ўдзельнічаў у прэміяльнай гедройцаўскай гонцы. А наогул, «Сабакі Эўропы» – такая кніга, якая яшчэ доўга будзе чытацца, абмяркоўвацца, аналізавацца і знаходзіць новых чытачоў. А я буду пісаць і перапісваць яе далей. Гісторыя «Сабакаў Эўропы» толькі пачынаецца».