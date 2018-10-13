Дмитрий Кушин возглавил отдел ЖКХ, архитектуры и строительства Глусского райисполкома





Начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Глусского райисполкома 9 октября назначен Дмитрий Викторович Кушин.

Родился Дмитрий Кушин в городе Старые Дороги в 1972 году. Образование высшее, в 2016 году окончил Белорусский аграрный технический университет по специальности «материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса». До армии, где служил в 1991—1993 гг., работал учителем в Подоресской СШ и воспитателем в Стародорожском детском доме. В 1994 году был зарегистрирован частным предпринимателем. С 2000 года работал в сфере ЖКХ Стародорожского района: оператором полей фильтрации водопроводно-канализационного хозяйства, старшим мастером участка теплового хозяйства котельной, главным инженером, с 2012 года по 21 августа 2018 года — директором КУП «Стародорожское жилищно-коммунальное хозяйство».

Дмитрий Кушин женат, есть двое детей.