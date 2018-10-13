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Еда перед сном повышает риск возникновения двух видов рака

14.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Еда перед сном повышает риск возникновения двух видов рака

Ученые из Института глобального здравоохранения Барселоны (ISGlobal) выяснили, что ранние ужины значительно уменьшают риск развития рака двух видов. Например, привычка ужинать рано может предотвратить развитие рака молочной и предстательной железы. Ранним ужином специалисты считают тот, который заканчивается минимум за два часа до сна.  

Ученые изучили данные 621 мужчины, больного раком предстательной железы, и 1205 женщин с раком груди. Их параметры сравнили с показателями 872 мужчин и 1321 женщины без онкологических заболеваний.

У всех были проанализированы такие факторы как режим ежедневного приема пищи, привычный распорядок дня, хронотип («сова» или «жаворонок»), следование советам по профилактике заболеваний. Специалисты заметили, что следование здоровым суточным схемам питания снижает риск развития рака. 

По словам исследователей, люди, которые ужинали за два часа до сна и ранее, имели на 26% меньше шансов на развитие рака простаты и на 16% меньше шансов на развитие рака молочной железы по сравнению с теми, кто ел прямо перед сном. 

Ученые установили взаимозависимость между суточными ритмами человека, метаболическими способностями его организма и появлением рака. Они уверены, что ранние ужины, в отличие от поздних, не ведут к нарушениям функций организма, подразумеваемых естественными циркадными ритмами, — этим и защищают от возникновения болезней.

Источник: sb.by

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Ученые из Института глобального здравоохранения Барселоны (ISGlobal) выяснили, что ранние ужины значительно уменьшают риск развития рака двух видов....
 
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