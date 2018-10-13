|
Погода на 15 октября: в Беларуси днем будет до +20, а ночью - заморозки
14.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Беларуси в понедельник, 15 октября, прогнозируется до плюс 20 градусов, а ночью местами ожидаются заморозки до минус двух градусов, сообщили в Белгидромете.
В этот день будет небольшая облачность, осадки не ожидаются. В ночные и утренние часы в некоторых регионах возможен туман. Ветер будет дуть с юго-востока, ночью он будет слабым, а днем временами будет усиливаться до умеренного.
Ночью синоптики обещают от 1 до 7 градусов тепла, местами ожидаются заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до 14-20 градусов выше нуля.
Источник:
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в понедельник, 15 октября, прогнозируется до плюс 20 градусов, а ночью местами ожидаются заморозки до минус двух градусов, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)