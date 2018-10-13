Погода на 15 октября: в Беларуси днем будет до +20, а ночью - заморозки

В Беларуси в понедельник, 15 октября, прогнозируется до плюс 20 градусов, а ночью местами ожидаются заморозки до минус двух градусов, сообщили в Белгидромете.

В этот день будет небольшая облачность, осадки не ожидаются. В ночные и утренние часы в некоторых регионах возможен туман. Ветер будет дуть с юго-востока, ночью он будет слабым, а днем временами будет усиливаться до умеренного.

Ночью синоптики обещают от 1 до 7 градусов тепла, местами ожидаются заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до 14-20 градусов выше нуля.

Источник: sb.by

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