ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода на 15 октября: в Беларуси днем будет до +20, а ночью - заморозки

14.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Погода на 15 октября: в Беларуси днем будет до +20, а ночью - заморозки

В Беларуси в понедельник, 15 октября, прогнозируется до плюс 20 градусов, а ночью местами ожидаются заморозки до минус двух градусов, сообщили в Белгидромете.

В этот день будет небольшая облачность, осадки не ожидаются. В ночные и утренние часы в некоторых регионах возможен туман. Ветер будет дуть с юго-востока, ночью он будет слабым, а днем временами будет усиливаться до умеренного. 

Ночью синоптики обещают от 1 до 7 градусов тепла, местами ожидаются заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до 14-20 градусов выше нуля.

Источник: sb.by

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

 

Наш канал на YouTube

 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в понедельник, 15 октября, прогнозируется до плюс 20 градусов, а ночью местами ожидаются заморозки до минус двух градусов, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за сильного тумана задерживается прибытие в Минск нескольких авиарейсов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика