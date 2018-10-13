Здание Брагинского райисполкома хотят отремонтировать за $500 тысяч

На ремонт здания Брагинского райисполкома хотят потратить полмиллиона долларов, пишут «Сильные новости». «Управление капитального строительства Речицкого района» проводит тендер на строительно-монтажные работы по объекту «Модернизация с элементами реконструкции здания Брагинского райисполкома».

Начальная цена тендера − 1,088 миллиона беларуских рублей. Источник финансирования − местный бюджет. Всё хотят сделать за четыре месяца, начав ремонт 29 октября.

Напомним, недавно Гомельский облисполком объявил тендер на ремонт своего гаража, и потратит на это дело 415 тысяч долларов. А до этого само здание облисполкома отремонтировали за 465 тысяч долларов − и это была только модернизация фасадов и инженерных систем. А перед этим ремонтировали ещё и крыльцо Гомельского облисполкома. Изначально работы оценивали в миллион долларов, но в итоге потратили 400 тысяч.