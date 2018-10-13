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Здание Брагинского райисполкома хотят отремонтировать за $500 тысяч
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На ремонт здания Брагинского райисполкома хотят потратить полмиллиона долларов,
Начальная цена тендера − 1,088 миллиона беларуских рублей. Источник финансирования − местный бюджет. Всё хотят сделать за четыре месяца, начав ремонт 29 октября.
Напомним, недавно Гомельский облисполком
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На ремонт здания Брагинского райисполкома хотят потратить полмиллиона долларов, пишут «Сильные новости». «Управление капитального строительства Речицкого...
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