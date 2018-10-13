В Беларуси юбилей − бензин подорожал в 20-й раз за год

Сегодня, 14 октября, бензин в Беларуси подорожал в 20-й раз на одну копейку, пишет пресс-служба Белнефтехима. Планируется, что он будет дорожать каждое воскресенье до конца года. Сейчас оно стоит от 1,39 рубля до 1,68 рубля в зависимости от типа.

Много ли это

В начале года бензин стоил 1.19-1.48 рубля за литр. Значит, рост составил от 13,5% до 16,8% в зависимости от типа топлива. Причём есть информация, что топливо будет дорожать каждую неделю до конца года. Если это правда, то нас ждёт ещё 11 повышений цены на бензин (последняя − 30 декабря). Тогда стоимость составит 1.50-1.79 рубля. За год рост составит от 20,9% до 26%. Это, скажем так, немало.

Причём по данным на 8 октября Беларусь занимает 27-е место в рейтинге стран по ценам на бензин. Это очень хороший результат. Мы находимся на одном уровне с Россией и ОАЭ, которые находятся в десятке стран, которые добывают больше всего нефти в мире.

Почему бензин дорожает

Председатель «Белнефтехим» Андрей Рыбаков пояснил, почему стоимость топлива еженедельно повышается на одну копейку: «Мы пропагандируем в первую очередь политику сдержанности. Каждую неделю ведем мониторинг, не является ли тренд роста цен на нефть всплеском. По совокупности параметров выносим решение о следующем повышении», − пишет TUT.by со ссылкой на телеканал ОНТ.

Рыбаков сказал, что в себестоимости топлива стоимость нефти занимает около 80%, а ее стоимость выросла с начала года на 40%. При этом многократное повышение в этом году цены на бензин на одну копейку лишь позволило удержать на одном уровне соотношение стоимости нефти и нефтепродуктов, сказал глава «Белнефтехима».