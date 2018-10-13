Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой



Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

Еще до того. как в эфир стала выходить программа "Замуж за Бузову", многие поклонники не на шутку переживали за личную жизнь певицы и постоянно находили ей женихов из ближайшего окружения. В частности, пользователи Сети были уверены, что она крутит роман с юмористомОснования для таких утверждений были, ведь пара постоянно выкладывала фотографии с совместного отдыха. Сами они, однако, утверждали, что просто друзья.– цитирует портал vokrug.tv Тимура Батрудинова.добавил он.Впрочем, жениховТимур Батрудинов так и не стал и теперь она ищет свою любовь в шоу "Замуж за Бузову".заметил Тимур Батрудинов.Также он рассказал, почему певице так сложно выбрать себе достойного спутника жизни.– заключил юморист.