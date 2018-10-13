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Гость убежал из студии белорусского телевидения от стыда!
В новом выпуске «Хай Так TV»:
День матери – любимый праздник интернет-троллей. Что подарят ведущие мамам? Своим и не своим.
Как чиновники запутались в приказах сверху, но вышли сухими из «сухого закона».
Подгон пацану от пацанов: почему Павел Харланчук обиделся на ведущих «Хай Так TV»?
От людей с хреновым юмором – людям с хреновым юмором: «Хай Так TV» обращается к создателям шоу БТ «Макаенка, 9».
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Почему Павел Харланчук обиделся на ведущих "Хай Так TV"?
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