Гость убежал из студии белорусского телевидения от стыда!

День матери – любимый праздник интернет-троллей. Что подарят ведущие мамам? Своим и не своим.Как чиновники запутались в приказах сверху, но вышли сухими из «сухого закона».Подгон пацану от пацанов: почему Павел Харланчук обиделся на ведущих «Хай Так TV»?От людей с хреновым юмором – людям с хреновым юмором: «Хай Так TV» обращается к создателям шоу БТ «Макаенка, 9».