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На МКС рассказали о главном страхе космонавтов

14.10.2018 15:03 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников
Космонавты и астронавты больше всего боятся, что планируемый полет на орбиту может не состояться, рассказал российский космонавт Сергей Прокопьев, который находится на Международной космической станции, во время телемоста с МГУ в рамках форума "Наука 0+".

"Чего боятся космонавты и астронавты, это что сорвется старт", — сказал космонавт.

"Они думают о том, чтобы все прошло штатно", — добавил он.

Одиннадцатого октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса". До выяснения причин ЧП приостановлены все пилотируемые пуски к МКС, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".

 
 
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Космонавты и астронавты больше всего боятся, что планируемый полет на орбиту может не состояться.
 
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