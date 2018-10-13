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Заплатить за выезд из страны. В 2019 году туристов ожидают новые налоги

14.10.2018 15:00 — Разное | UDF  
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© Flickr / Glen Bowman
Несколько популярных у путешественников стран вводят новые налоги для туристов, сообщает Lonely Planet.


Sayonara tax

Заплатить за выезд из страны. В 2019 году туристов ожидают новые налоги

Цветение сакуры в Токийском парке Уэно. Фото: AP Photo / Koji Sasahara

С 7 января 2019 года и для туристов, и для жителей Японии будет веден новый налог на выезд — 1000 иен (около 8,9 доллара США или около 600 рублей). Отдельный платеж делать не придется — Sayonara tax будет автоматически включен в стоимость билетов.

Как уточняют в Японской национальной туристической организации, новация не коснется детей до двух лет и транзитных пассажиров, проводящих в Японии менее суток.

Дополнительные средства планируется потратить на улучшение туристической инфраструктуры в аэропортах, увеличение числа многоязычных гидов и бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте.


На 25 процентов больше

Заплатить за выезд из страны. В 2019 году туристов ожидают новые налоги

Остров Хвар. Фото: © Depositphotos / xbrchx

Хорватия, которая в последние годы пытается регулировать турпоток, увеличивает ежедневный туристический налог на 25 процентов в пиковый сезон. Это коснется всех средств размещения, кроме кемпингов, для которых размер отчислений не изменится.

Нововведение не сильно скажется на кошельке туристов: налог возрастет примерно на 8-10 кун, то есть примерно на 30 центов США, или 20 рублей. Министр туризма Хорватии Гари Каппелли сказал, что даже после увеличения этот сбор по-прежнему остается одним из самых низких.


На туризм и экологию

Заплатить за выезд из страны. В 2019 году туристов ожидают новые налоги

Скала Расколотое яблоко в Новой Зеландии. Фото: CC BY-SA 2.0 / Kristina D.C. Hoeppner / Split Apple Rock (1)

Зато Новая Зеландия планирует поразить своих гостей налогом в 35 долларов США (более 2300 рублей), который будет взиматься на границе.

От него будут освобождены лишь жители Австралии и островов Тихого океана, то есть платить придется лишь путешественникам из дальних стран. Сейчас законопроект обсуждают депутаты парламента, ожидается, что он будет принят к середине 2019 года. Полученные средства пойдут на развитие туризма и экологические программы.


Полтора евро в сутки

Заплатить за выезд из страны. В 2019 году туристов ожидают новые налоги

Пляж на побережье Алгарве, Португалия. Фото: CC0 / Pixabay / shogun /

Также с 2019 года на португальском курорте Алгарве в высокий сезон — с марта по октябрь — с каждого туриста за сутки проживания будут взимать по 1,5 евро.

Налог не придется платить путешественникам, которые проживают в отелях и хостелах более семи ночей, а также детям до 12 лет. Ставка налога будет одинакова для всех объектов размещения. Средства будут направляться на поддержание туристической инфраструктуры.

 
 
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Несколько популярных у путешественников стран вводят новые налоги для туристов.
 
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