"Дизельгейты" не помеха. ТОП-5 лучших дизельных машин, которые всегда в цене



Иллюстративное фото

Toyota Land Cruiser Prado

BMW X3

Mercedes-Benz GL

Audi Q7

Skoda Octavia

В первую очередь автомобилистов привлекает экономичность «дизелей». Более того, современные машины, работающие на «солярке», уже почти ничем не отличаются от бензиновых по звуку работы, а по характеристикам даже превосходят. За последнее время качество сборки дизельных моторов серьезно улучшилось. Но есть ли среди них модели, которые могут проехать без капитального ремонта ДВС более 1 млн. км?Специалисты с рынка "бэушки" не раз отмечали еще один момент в пользу техники с дизельными агрегатами: как правило, они медленнее дешевеют, что объясняется более долгим сроком службы двигателя. И сегодня мы отобрали несколько вариантов, которые неизменно попадают в различные рейтинги надежности и заслужили положительные отзывы потребительской аудитории. Поехали!Многие автомобильные эксперты признают Toyota Land Cruiser Prado настоящей легендой в своём классе рамных джипов. Модели с дизельным 177-сильным агрегатом объемом 2.8 литра отмечают за надежность, качество сборки и экономичность, а также стильный внешний вид и проходимость. Внедорожник даже рассматривают с точки зрения инвестиций — модели марки ценятся за высокую остаточную стоимость, к тому же нельзя не отметить и богатое оснащение авто.Toyota отказалась в 2015 году от дизельного трехлитрового мотора 1KD-FTV в пользу 1GD-FTV, который считается самой новой разработкой ТМС по части двигателей на «тяжелом» топливе. Здесь применяется система впрыска Common Rail. На сегодняшний день это самая беспроблемная из систем подачи топлива в дизельных автомобилях, которая вполне неплохо переваривает некачественное топливо и достаточно стабильна в морозы. В городском режиме эта машина снаряженной массой 2 100 кг при обычной езде потребляет до 14 литров ДТ. На трассе при скорости до 120 км/ч можно уложиться в 10-11 литров.По традиции мы выбрали одно из объявлений из нашего каталога, чтобы расспросить продавца о впечатлениях от машины. К сожалению, поговорить напрямую с владельцем двухлетнего внедорожника не удалось. «Автомобиль приобретался новым и регулярно проходил ТО у официального дилера. Машина в очень хорошем состоянии, установлена "Вебасто" и металлическая защита двигателя и коробки. При своевременном и качественном обслуживании на ней еще лет 10-15 можно ездить без проблем», — отметила его супруга.Как рассказала женщина, совсем недавно авто приезжали смотреть потенциальные покупатели: все очень понравилось, но смутил пробег (прим. чуть больше 100 000 км), так как LC Prado используется для дальних поездок. В завершении разговора хозяйка упомянула о возможности торга — 500 долларов при личном осмотре, а также комплекте зимних шин Nokian hakkapeliitta 7 в подарок.Владельцы баварского кроссовера BMW X3 xDrive 30d выделяют такие достоинства модели, как спортивная динамика, отменная управляемость, превосходная эргономика. Достичь спортивной динамики конструкторам удалось за счет внедрения ряда систем. Чтобы уверенно проходить на скорости повороты, имеется система переменного усиления руля. А для оптимальной работы на разных дорожных покрытиях установлено интеллектуальное подключение полного привода. Немаловажен и скромный «аппетит» модели — трёхлитровый мотор в загородном цикле расходует всего 6-7 литров на 100 километров пути.3,0-литровый двигатель M57 нередко называют лучшим «баварским» мотором начала 2000-х. Помимо высоких показателей мощности и экономичности, агрегат обладает очень высоким ресурсом и выносливостью. Каждый двигатель имеет свои недостатки, но у М57 они не слишком существенные, а неисправности можно обнаружить и устранить еще в самом начале их развития. Эксперты отмечают: чем старше двигатель, тем он более надежен. Рекомендуемые версии — 184 и 218 л.с.Владелец выбранного нами «паркетника» сразу же предупредил: «Иллюзий питать не стоит — машине 9 лет. Естественно есть мелкие сколы на капоте. В серьезных ДТП автомобиль не бывал. Лишь однажды на парковке поцарапали бампер, его красили по страховке. В остальном вопросов по ней нет, но лучше, конечно, вживую смотреть. Масло и фильтры нужно будет поменять через 5 тысяч км. В остальном еще тысяч 100 ничего делать не нужно. Уже заменены цепь в двигателе, свечи, пружины».Также продавец отметил, что подвеска еще «родная» стоит: «"Икс-третьи" — это вообще самые надежные машины у BMW и по подвеске, и по мотору. Двигатель неоднократно премии получал. У моего приятеля модель 5-ой серии с таким агрегатом уже 600 000 км "откатала". Что касается расхода, то в смешанном цикле получается около 11 литров, по трассе — где-то 8».Легковые Mercedes-Benz невозможно представить без дизельных двигателей. Еще бы, ведь первый дизельный двигатель на пассажирском автомобиле был представлен в 1933 году на модели Mannheim, но в историю, как гораздо более успешная, вошла модель 260D 1936 года. В марте 2005-ого на модели C320 CDI дебютировала первая дизельная «шестерка» с V-образным расположением цилиндров (обозначение мотора — OM642 либо просто 3.0 V6 CDI). Новый мотор применялся на «Мерседесах» С-, CLK-, Е-, CLS, R-, S-класса, GLK, ML, GL, «Гелике» и Sprinter.В целом V-образная дизельная «шестерка» от Daimler получилась довольно надежной и неприхотливой. У нее даже близко нет тех проблем, которые возникали на бензиновых моторах, выпускавшихся в то же время и устанавливаемых на тех же автомобилях. Прочная двухрядная цепь ГРМ если и растягивается, то только при очень больших пробегах. Топливная система у OM642 в целом надежная, но, как отмечается, у нее крайне низкая ремонтопригодность. В двигателе используются пьезофорсунки, которые во многих случаях необходимо менять на новые, так как отремонтировать их просто невозможно.По словам хозяина приглянувшегося нам 10-летнего Mercedes GL, машина в отличном состоянии как внешне, так и технически. «В июле проверял ее у "официалов" — при осмотре "приговорили" форсунки, заменил их по гарантии. Из последнего — еще рейка потекла, я ее сделал. Единственное, через тысячу километров нужно будет только масло поменять. Если хотите, можем подъехать на ближайшую СТО, но не думаю, что с последней проверки, за 6 000 км, могли появиться какие-то серьезные проблемы», — рассказал продавец.В разговоре он отметил, что уже заменил «лето» на «зиму»: «Заметил, что ночами уже достаточно прохладно, и, чтобы не стоять потом по 3-4 часа на шиномонтаже, решил "переобуть" сейчас. Комплект летних шин отдам в подарок». Что касается двигателя, то никаких нареканий у владельца он не вызывал: «Средний расход топлива — 11,8 литров на 100 км, по трассе в зависимости от скорости получается от 8 до 11 литров».Мотор с шильдиком 3.0 TDi от концерна Audi очень распространен за счет высокого уровня надежности и ресурса. Двигатель дебютировал в 2004 году и за свою немалую историю получил множество модификаций. Агрегат начинал с модели А4 В7, а позднее появился в обойме Q7. Трехлитровую «шестерку» называют отличным вариантом для тех, кто хочет получить не только мощный, но и не разоряющий на топливе и ремонтах мотор. Однако стоит отметить, что, как и в случае с любыми двигателями, условия для долгой и счастливой жизни мотора — качественные ГСМ и своевременное обслуживание.Как отмечают эксперты, автомобили с двигателем 3,0 TDI, приобретённые на вторичном рынке, часто имеют пробег, несоответствующий действительности. В связи с этим могут возникнуть различные проблемы. Среднестатистическая живучесть трехлитрового двигателя без глобальных финансовых вложений в белорусских реалиях, по их оценкам, составляет 150-180 тысяч километров.Среди собранных в нашем каталоге объявлений на себя обратил внимание 9-летний внедорожник в исполнении S-line. Продавец со старта заверил, что в автомобиле делать ничего не нужно — «сел и поехал». «Если нужно, расходники перед вашим приездом поменяю. Из нюансов — подкрашивалась задняя дверь, начала слезать краска», — рассказал владелец Audi. Основное внимание он акцентировал на эксклюзивности авто: «В Беларуси их пару экземпляров, да и S-line "Эс-Лайну" рознь. Комплектация максимальная, большое количество электронных помощников. Салон в идеальном состоянии, отделан кожей и алькантарой. Чтобы оценить этот автомобиль, его просто нужно видеть».Серьезных проблем в ходе эксплуатации, по словам мужчины, не возникало. Двигатель неудобств не доставлял. «Расход топлива — примерно 10 литров по городу и не больше 8 литров по трассе при умеренной манере езды. Машина к продаже не готовилась. Просто разместил объявление. Если найдется покупатель, готовый заплатить запрошенную сумму, продам, а если нет, буду ездить дальше. Она меня полностью устраивает», — резюмировал он.И, наконец, при рассмотрении дизельных моделей нельзя не упомянуть агрегат 1.9 TDI — легендарный ДВС, разработанный концерном VAG. Он ставился на многие популярные модели и заслуженно считается одним из лучших моторов среди существующих. Впервые установили 1.9 TDI на Ауди-80 в 1991 году. Это был не первый TDI на рынке, но именно с ним связана мировая известность дизельных агрегатов концерна VAG.«Октавию» с двигателем 1.9 TDI считают отличным семейным автомобилем, не имеющим себе равных с 1996 года. Автомобилисты лестно отзываются о таких качествах Skoda Octavia, как приемистый двигатель, отменная динамика, экономичность, доступная цена, комфортный салон, хорошее качество изготовления.Мы выбрали из нашего каталога дизельный универсал 2007 года. Продавец сразу отметил, что есть нюансы по кузову: «Сзади на дверях есть сколы, начинает пробиваться ржавчина. В ДТП машина не была — парктроники спереди и сзади "живые". Нужно будет поменять комплект ГРМ. Сцепление я менял 4 месяца назад — двухмассовый маховик, 450 долларов отдавал. Буквально на днях правый стеклоподъемник перестал работать. В печке нужно моторчик поменять, но, естественно, на это все сторгуемся».Далее владелец заверил, что по мотору и коробке вопросов нет: «Здесь же самый простой двигатель стоит. Как велосипед — "сел и поехал". Расход вообще смешной: если по трассе ехать на скорости 100 км/ч, выходит 4,5 литра, по городу берет 5, максимум 5,5 л.».***В очередной раз хотелось бы подчеркнуть, что автомобили с дизельным двигателем, конечно, отличаются по мощности, экономичности и иным характеристикам. Существует множество рейтингов, которые называют лучшими совсем разные транспортные средства. И это абсолютно нормальное явление, ведь зависит всё от опрашиваемой аудитории, территории опроса и количества опрашиваемых. Да и мнения любителей и экспертов тоже часто имеют кардинальные расхождения, поэтому зачастую приходится ориентироваться на свой вкус и кошелек.