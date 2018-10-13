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Ужасная смерть: собаки загрызли свою 52-летнюю хозяйку

14.10.2018 14:36 — Разное | UDF  
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Фото и социальных сетей
В Быкове Раменского района произошла трагедия, повергшая в шок жителей поселка.

Погибла местная жительница, Марина Быстрова, более десяти лет занимавшаяся разведением мастифов. Среди владельцев собак она была известна как опытный заводчик. Никто не мог бы и подумать, что 52-летняя женщина станет жертвой своих питомцев. Почему собаки набросились на свою хозяйку?

Ужасная смерть: собаки загрызли свою 52-летнюю хозяйку


Грозный пес с добрым сердцем

Бордоские доги обладают устрашающей внешностью. Этих грозных собак часто используют в кинематографе, и они, как правило, играют отрицательные роли. Однако есть мнение, что на деле эти бойцовские псы не так страшны.

Заводчики мастифов утверждают: за грозным видом такой собаки скрывается флегматичный нрав. Бордоский дог, он же мастиф, добродушен, предан хозяину, прекрасно ладит с детьми. Для этой собаки не характерны внезапные вспышки агрессии. Однако то, что произошло 13 октября 2018 года в подмосковном поселке Быково, говорит об ином. А вы знали, что у голубоглазых людей один общий предок? Сколько сексуальных партнеров должно быть у женщины? Что происходит, когда собака облизывает лицо человека?


Ужасающий случай в Раменском районе

Марина Быстрова проживала с семьей в частном доме. Разведению мастифов посвятила более десяти лет. Она не раз ездила со своими питомцами на выставки, регулярно консультировала владельцев бордоских долгов. Быстрову считали экспертом в вопросах разведения и дрессировки огромных, свирепых собак. 13 октября питомцы набросились на хозяйку, не оставив ей шансов на жизнь. Сотрудникам скорой помощи, прибывшим к дому Быстровой, осталось лишь констатировать смерть.


Следствие

В тот момент, когда произошла трагедия, в доме находились родственники Марины Быстровой. Но никто из них пока не может объяснить причину неожиданной агрессии мастифов, которые в считаные секунды нанесли хозяйке несколько смертельных укусов. Было организовано проведение доследственной проверки. Супруг погибшей дает показания.

Собак, которые загрызли хозяйку, пока не усыпили. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

 
 
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В Быкове Раменского района произошла трагедия, повергшая в шок жителей поселка.
 
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