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БТ показало большое интервью с Ющенко, в котором он объяснил значение Майдана

14.10.2018 14:28 — Разное | UDF  
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Фото с сайта tvr.by
Вечером в субботу на телеканале «Беларусь 1» вышло получасовое интервью с третьим президентом Украины.

При этом, как пишут в соцсетях, сюжет о визите главы Русской православной церкви в программе «Панорама» длился меньше двух минут.

Виктор Ющенко в интервью, в частности, заявил:

«То, что происходит в нашей стране, учит нас быть сильными и понимать, кто друг, а кто враг. Ответы на эти вопросы очень дорого даются, но они важны для нации».


Что же касается событий 2004 и 2014 года, когда люди выходили на Майдан, то, как заявил Ющенко, все это было не зря. У большинства населения было понимание, что если страна не изменит свой политический курс, то будущего у нее не будет.

— Мы колония, которая возвращается в свое стойло, на свое историческое место. Этот проект будет называться Малороссия, а мы — хохлами. Но я не хохол, я украинец и не хочу, чтобы мою страну называли Малороссия, — цитирует Ющенко TUT.BY.

На днях политик встретился с Александром Лукашенко. По данным СМИ Ющенко может стать представителем Украины в минской контактной группе.

 
 
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Вечером в субботу на телеканале "Беларусь 1" вышло получасовое интервью с третьим президентом Украины.
 
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