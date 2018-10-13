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БТ показало большое интервью с Ющенко, в котором он объяснил значение Майдана
Фото с сайта tvr.by
При этом, как пишут в соцсетях, сюжет о визите главы Русской православной церкви в программе «Панорама» длился меньше двух минут.
Виктор Ющенко в интервью, в частности, заявил:
«То, что происходит в нашей стране, учит нас быть сильными и понимать, кто друг, а кто враг. Ответы на эти вопросы очень дорого даются, но они важны для нации».
Что же касается событий 2004 и 2014 года, когда люди выходили на Майдан, то, как заявил Ющенко, все это было не зря. У большинства населения было понимание, что если страна не изменит свой политический курс, то будущего у нее не будет.
— Мы колония, которая возвращается в свое стойло, на свое историческое место. Этот проект будет называться Малороссия, а мы — хохлами. Но я не хохол, я украинец и не хочу, чтобы мою страну называли Малороссия, — цитирует Ющенко
На днях политик встретился с Александром Лукашенко. По данным СМИ Ющенко может стать представителем Украины в минской контактной группе.
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Вечером в субботу на телеканале "Беларусь 1" вышло получасовое интервью с третьим президентом Украины.
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