БТ показало большое интервью с Ющенко, в котором он объяснил значение Майдана

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интервью

«То, что происходит в нашей стране, учит нас быть сильными и понимать, кто друг, а кто враг. Ответы на эти вопросы очень дорого даются, но они важны для нации».

При этом, как пишут в соцсетях, сюжет о визите главы Русской православной церкви в программе «Панорама» длился меньше двух минут.в интервью, в частности, заявил:Что же касается событий 2004 и 2014 года, когда люди выходили на Майдан, то, как заявил Ющенко, все это было не зря. У большинства населения было понимание, что если страна не изменит свой политический курс, то будущего у нее не будет.цитирует ЮщенкоНа днях политик встретился с. По данным СМИ Ющенко может стать представителем Украины в минской контактной группе.