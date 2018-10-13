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В Пинском районе у тракториста в 9 утра обнаружили 3,1 промилле алкоголя

14.10.2018 14:26 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
В Пинском районе у тракториста в 9 утра обнаружили 3,1 промилле алкоголя. Мужчина не только пришел на работу «под градусом», но и сел за руль. Подробнее об инциденте корреспонденту varjag.net рассказал начальник ОГАИ Пинского РОВД Вячеслав Голякович.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59650.php
Пинский район. У тракториста в 9 утра обнаружили 3,1 промилле алкоголя

Так, согласно материалам административного дела, которое было возбуждено в отношении тракториста, 30 сентября в 09.10 часов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял трактором марки «Беларусь». Манера вождения вызвала подозрения у инспекторов ОГАИ Пинского РОВД, которые несли службу в районе. Тракториста остановили и задержали. В ходе медосвидетельствования было установлено, что в выдыхаемом воздухе тракториста — 3,1 промилле алкоголя.

Также в ходе заседания был рассмотрен административный материал в отношении главного агронома ОАО «Молотковичи». Занимая указанную должность, 35-летний житель аг. Молотковичи выпустил на линию водителя трактора без прохождения медосвидетельствования.

Трактористу назначен штраф в размере 1347,5 рублей (55 БВ) с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Главному агроному также предстоит заплатить за содеянное рублем – ему назначен штраф в размере 196 рублей (8 БВ).

Как отметил Вячеслав Голякович, административный материал в отношении 43-летнего жителя аг. Молотковичи, механизатора ОАО «Молотковичи», рассматривался на выездном заседании ОГАИ Пинского РОВД в целях профилактики ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. На заседании присутствовали руководители хозяйства, а также работники АПК.

 
 
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Мужчина не только пришел на работу "под градусом", но и сел за руль.
 
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