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Рак





Доза канцерогенов и употребление белка. Иллюстрация из книги «Китайское исследование»





Развитие очагов рака под влиянием белков в питании. Иллюстрация из книги «Китайское исследование»

Сердечно-сосудистые заболевания

Сахарный диабет





Изменение дозы инсулина в результате диеты. Иллюстрация из книги «Китайское исследование»

Как питаться правильно?

Фото: pixabay.com

Найдётся мало людей, кто не слышал о сердечно-сосудистых заболеваниях, раке, инсульте, болезни Альцгеймера или сахарном диабете. Эти недуги называют «болезнями богатых», потому что они тесно связаны с излишествами в питании.— цитирует blog. mann-ivanov-ferber.ru слова, автора книги «Китайское исследование».Рак вызывает больше страха, чем другие болезни. Нам регулярно рассказывают об открытии новых канцерогенов и поиске лекарств, помогающих бороться с недугом. А что, если бы существовало химическое вещество, которое вызывало бы рак у 100% подопытных животных, а его отсутствие в рационе сводило бы риск возникновения рака к нулю?Именно такое вещество обнаружили индийские учёные. Они изучали две группы крыс, которым давали одинаковое количество сильнейшего канцерогена — афлатоксина. При этом диета одной группы животных содержала 20% белка (это обычный уровень потребления в западных странах), другой группы — лишь 5% белка.Абсолютно все животные, чья еда на 20% состояла из белка, заболели раком печени, но никто из употреблявших 5% белка не стал жертвой этой болезни.Это было стопроцентное, несомненное свидетельство того, что питание нейтрализует действие канцерогенов, даже очень мощных, и помогает снизить риск развития рака.Впоследствии эти опыты были повторены доктором Кэмпбеллом и его коллегами в самых разных вариантах. Результат всегда был одинаков: низкобелковая диета препятствовала развитию рака, вызываемого афлатоксином, вне зависимости от того, в каком количестве канцероген употреблялся животными. Если рак уже возник, то низкобелковая диета сильно затормаживала его дальнейшее развитие.Просто изменяя долю белка в пище, можно контролировать развитие рака, как свет с помощью выключателя.Исследования выявили тесную связь между употреблением животного белка и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чем больше в рационе животной пищи, тем хуже здоровье кровеносной системы.Уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди мужчин 55−59 лет и употребление животного белка в 20 странах.Кроме того, десятки исследований показали, что при кормлении крыс, кроликов и свиней пищей, содержащей животные белки (например, казеин), уровень холестерина в их крови значительно возрастал, а растительный белок (например, соевый) способствовал существенному снижению этого показателя. Исследования людей подтверждают эти выводы.Потребление растительных белков способствует снижению холестерина в крови больше, чем уменьшение потребления жиров и холестерина.Доктор медициныпригласил 25 человек, страдающих диабетом первого типа, и 25 человек, страдающих диабетом второго типа. Он прописал им экспериментальную диету, которая состояла из цельных растительных продуктов и эквивалента одного-двух кусков холодного мяса в день.Спустя всего три недели пациенты, страдающие диабетом первого типа, смогли снизить дозу инсулинсодержащих медикаментов в среднем на 40%. Показатели уровня сахара в их крови значительно улучшились, а уровень холестерина упал на 30%.У пациентов, страдавших сахарным диабетом второго типа, результаты были еще более впечатляющими. Из 25 пациентов 24 смогли прекратить приём инсулинсодержащих препаратов!Все, кроме одного человека, смогли отказаться от инсулинсодержащих лекарств спустя несколько недель.Дальнейшие исследования показали, что положительный эффект от растительной диеты сохраняется годами при условии её соблюдения.Книга «Китайское исследование» содержит 750 ссылок на исследования, проведенные разными учеными в разное время в разных странах. Общее у этих исследований одно: вывод о том, что изменение питания значительно снижает риск и облегчает течение многих болезней. На основании этих исследований доктор Кэмпбелл даёт простой рецепт здорового питания.Ешьте цельные растительные продукты, сводя к минимуму потребление рафинированной пищи, дополнительной соли и жировых добавок.Попытайтесь убрать из вашего рациона все продукты животного происхождения, но не зацикливаться на этом. Если вкусный овощной суп приготовлен на курином бульоне или в буханке цельнозернового хлеба содержится немного яиц, не переживайте. В таком количестве эти продукты не окажут сильного влияния на организм. Но всё же не стоит специально включать мясо в свой рацион.Важно также отказаться от рафинированных углеводов. Паста из муки высшего сорта, картофельные чипсы, газированные напитки и обезжиренные шоколадные батончики не принесут пользы. Употребляйте сложные углеводы, которые содержатся в цельнозерновых продуктах, фруктах и овощах. Съешьте яблоко, кабачок или тарелку коричневого риса с фасолью.Такое питание способствует профилактике всех «болезней богатых»: сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, болезни Альцгеймера, остеопороза. Эта диета не будет одновременно с лечением одной болезни провоцировать другую. Она никогда не нанесёт вам вред