Не доехав до аэропорта муж решил вернуться домой



Иллюстративное фото

Однако ровно через полчаса перед домом взвизгнуло тормозами такси и удивленные жена с ребенком увидели, как их папа выбегает из машины и, крикнув таксисту «жди», молнией бросается в подъезд.подумала жена.Но все оказалось гораздо интереснее. Отец влетел в квартиру, распахнул сумку, вышвырнул из нее кота, которого мы не могли найти и, не говоря ни слова, побежал обратно в такси…