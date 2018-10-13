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Не доехав до аэропорта муж решил вернуться домой
Иллюстративное фото
Однако ровно через полчаса перед домом взвизгнуло тормозами такси и удивленные жена с ребенком увидели, как их папа выбегает из машины и, крикнув таксисту «жди», молнией бросается в подъезд.
«Наверное, что-то забыл», — подумала жена.
Но все оказалось гораздо интереснее. Отец влетел в квартиру, распахнул сумку, вышвырнул из нее кота, которого мы не могли найти и, не говоря ни слова, побежал обратно в такси…
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Собрался как-то глава семейства в командировку на неделю.
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