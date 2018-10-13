Статкевича задержали на встрече противников строительства аккумуляторного завода в Бресте

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Tut.by

Вместе сзадержали видеоблогеров, которые освещают на своем канале «Народный репортер» ситуацию со строительством аккумуляторного завода.По предварительной информации, их доставили в Ленинский РОВД Бреста.Кроме того, еще до начала несанкционированной акции на въезде в город задержали противника строительства заводаАккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.