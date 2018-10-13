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Статкевича задержали на встрече противников строительства аккумуляторного завода в Бресте

14.10.2018 14:11 — Разное | UDF  
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Фото: Радыё Свабода
14 октября на площадь Ленина в Бресте вновь вышли противники строительства аккумуляторного завода. Среди них оказался и оппозиционный политик Николай Статкевич. Как сообщает корреспондент Tut.by, во время акции он был задержан силовиками.

Вместе с Николаем Статкевичем задержали видеоблогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова, которые освещают на своем канале «Народный репортер» ситуацию со строительством аккумуляторного завода.

По предварительной информации, их доставили в Ленинский РОВД Бреста.

Кроме того, еще до начала несанкционированной акции на въезде в город задержали противника строительства завода Дмитрия Бекалюка.

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 24
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14 октября на площадь Ленина в Бресте вновь вышли противники строительства аккумуляторного завода.
 
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