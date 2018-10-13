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Константинополь нападает на Русскую православную церковь, считает митрополит Минский Павел

14.10.2018 13:30 — Разное | Интерфакс  
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Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, утверждает, что Константинополь нападает на православие в Беларуси и России.

"Как в древнее время северные народы, язычники стремились в Константинополь, чтобы захватить его, так сегодня происходит нечто подобное, только с другой стороны. Сегодня наши собратья православные, живущие в Константинополе, ринулись на нашу землю, и сегодня в нашей братской украинской стране царит такой же дух - ожидание чего-то страшного, разделения", - заявил митрополит Павел в воскресенье после освящения патриархом Кириллом храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.

По словам экзарха, "если в древнее время люди боялись смерти телесной, то сегодня стоит угроза погибели душ человеческих".

"Знаково, что мы собрались в день Покрова и мы молимся всем святым, чтобы они защитили нас и враг рода человеческого не смог разделить и погубить наши уже просвященные и благочестивые народы православные", - продолжил митрополит.

"Мы в волнении пребываем, как и наши братские страны, в частности Украина. Надеемся на вашу первосвятительскую мудрость", - добавил экзарх, обращаясь к патриарху Кириллу.

Покров Пресвятой Богородицы отмечает в воскресенье православная церковь.

Праздник был установлен в середине Х века. По легенде, однажды на рассвете во время всенощного бдения в Константинополе святой юродивый Андрей увидел Богородицу, которая шествовала к храму по воздуху. Помолившись, Дева Мария подошла к престолу, сняла с головы покров и простерла его над головами молящихся. Когда Богоматерь покинула церковь, покров стал невидимым, но в храме оставалась благодать, которая снизошла с Богородицей. Вскоре после этого события от Константинополя, по преданию, отступили войска неприятеля.

 
Теги: Минск
 
 
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Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, утверждает, что Константинополь нападает на православие в Беларуси и России.
 
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