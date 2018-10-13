Тесса Томпсон опубликовала первый кадр со съёмок новых «Людей в чёрном»

Новости США. В соцсетях появился первый кадр со съёмок новой части фильма «Люди в чёрном».

Выход фильма запланировал на лето 2019 года. Главные роли исполнят Крис Хемсворт и Тесса Томпсон, которые уже появлялись дуэтом в фильме « Тор: Рагнарёк ». А пока что актёры интригуют зрителей фотографиями со съёмок.

Первое фото, которое имеет отношение к предстоящему фильму появилось на странице Томпсон в Instagram 3 августа.

«Делаем это для MJ», – подписала снимок артистка.



Фото: instagram.com/tessamaethompson

Второй намёк на фильм был опубликован 21 сентября. Здесь на актёрах уже привычный костюм людей в чёрном, а Тесса ограничилась хештегом «MIB» (Men in Black).



Фото: instagram.com/tessamaethompson

11 октября к публикации фотографий, имеющих какое-либо отношение к предстоящему фильму людей в чёрном, присоединился и Хемсворт.

«В этой жизни мы все пешки в большой шахматной игре», – подписал снимок актёр.



Фото: instagram.com/chrishemsworth

И, наконец, 12 октября Томпсон загрузила снимок, который может быть кадром из фильма.

«Приятели в чёрном», – прокомментировала артистка.



Фото: instagram.com/tessamaethompson

«Люди в черном» – серия научно-фантастических фильмов о секретной организации, которая контролирует деятельность инопланетян на Земле. Фильмы основываются на одноименной серии комиксов.

Слухи насчёт «Безымянного спин-оффа о людях в чёрном» появились в сентябре прошлого года.