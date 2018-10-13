Первый в Минске концерт в метро: 9 кадров о том, как это было

Новости Беларуси. Ночь в метро: концерт на платформе станции «Петровщина» прошел в рамках международного фестиваля Юрия Башмета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Первые звуки музыки распространились по необычному пространству в 2 часа ночи. Звезды Большого театра Беларуси, ансамбль «Песняры», и, конечно, международный камерный оркестр под руководством Ростислава Кримера. Все это сопровождалось лазерным шоу.





Станция метро «Петровщина» стала концертной площадкой неспроста. Оформление потолка в виде звездного неба помогло организатором создать ощущение, что все происходит на открытом воздухе

Кстати, увидеть концерт можно будет в эфире телеканала РТР-Беларусь.