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Первый в Минске концерт в метро: 9 кадров о том, как это было

14.10.2018 16:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ночь в метро: концерт на платформе станции «Петровщина» прошел в рамках международного фестиваля Юрия Башмета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый в Минске концерт в метро: 9 кадров о том, как это было

Первые звуки музыки распространились по необычному пространству в 2 часа ночи. Звезды Большого театра Беларуси, ансамбль «Песняры», и, конечно, международный камерный оркестр под руководством Ростислава Кримера. Все это сопровождалось лазерным шоу.

Первый в Минске концерт в метро: 9 кадров о том, как это было

Станция метро «Петровщина» стала концертной площадкой неспроста. Оформление потолка в виде звездного неба помогло организатором создать ощущение, что все происходит на открытом воздухе

Кстати, увидеть концерт можно будет в эфире телеканала РТР-Беларусь.

 
 
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Новости Беларуси. Ночь в метро: концерт на платформе станции «Петровщина» прошел в рамках международного фестиваля Юрия Башмета, сообщили в программе Новости «24...
 
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