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«Очень хочется сюда возвращаться». В честь Дня матери провели экскурсию по Дворцу Независимости для представительниц БСЖ
Новости Беларуси. 14 октября в Беларуси отмечают День матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь праздника двери Дворца Независимости распахнули для представительниц Белорусского союза женщин.
Каждая из приглашенных работает с детьми в том или ином качестве: помогает появиться на свет, побороть серьезный недуг, раскрыть талант, но всех этих женщин объединяет одно – они Мамы. Некоторые – многодетные – при этом успевают строить головокружительные карьеры, работать на благо не только своей семьи, но и целой страны.
Татьяна Семченко, руководитель, балетмейстер заслуженного любительского коллектива Беларуси ансамбля-танца «Ровесник»:
Ирина Белая, индивидуальный предприниматель:
Многие считают самым лучшим подарком впечатления. За время двухчасовой экскурсии по Дворцу Независимости их не счесть. 20 залов, оформленных руками белорусских мастеров – для прекрасных женщин в День матери открыты все двери: в зал-рекордсмен по количеству встреч главы государства и даже те, за которыми, без преувеличения, решалась судьба целого мира.
Сегодня тяжелые переговоры Нормандской четверки – уже история. В креслах лидеров мировых держав делают памятные фото и рассматривают интерьеры хранительницы мира в семьях – мамы.
Светлана Нагибович, заместитель главного врача РНПЦ «Мать и дитя»:
Наталья Миранчук, директор информационного социально-благотворительного учреждения «Бейбистори»:
Завершилась экскурсия в Зимнем саду под шум водопада и в окружении цветущей зелени – а как иначе в праздник?!
Отметим, что Дворец Независимости, несмотря на сравнительно юный возраст, уже обрел мировую славу и историческую ценность. Многие из представительниц союза женщин, побывавших здесь, обещали вернуться, но уже со своими семьями. Тем более, что двери Дворца Независимости – без преувеличения одного из самых красивых символов белорусской государственности – открыты абсолютно для всех.
Напомним, ровно неделю назад, 7 октября, экскурсию по Дворцу Независимости провели для педагогов в честь Дня учителя (подробнее –
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«Очень хочется сюда возвращаться». В честь Дня матери провели экскурсию по Дворцу Независимости для представительниц БСЖ
Новости Беларуси. 14 октября в Беларуси отмечают День матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь праздника двери Дворца Независимости распахнули...
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