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«Очень хочется сюда возвращаться». В честь Дня матери провели экскурсию по Дворцу Независимости для представительниц БСЖ

14.10.2018 15:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 14 октября в Беларуси отмечают День матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь праздника двери Дворца Независимости распахнули для представительниц Белорусского союза женщин.

«Очень хочется сюда возвращаться». В честь Дня матери провели экскурсию по Дворцу Независимости для представительниц БСЖ

«Очень хочется сюда возвращаться». В честь Дня матери провели экскурсию по Дворцу Независимости для представительниц БСЖ

Каждая из приглашенных работает с детьми в том или ином качестве: помогает появиться на свет, побороть серьезный недуг, раскрыть талант, но всех этих женщин объединяет одно – они Мамы. Некоторые – многодетные – при этом успевают строить головокружительные карьеры, работать на благо не только своей семьи, но и целой страны.

«Очень хочется сюда возвращаться». В честь Дня матери провели экскурсию по Дворцу Независимости для представительниц БСЖ

Татьяна Семченко, руководитель, балетмейстер заслуженного любительского коллектива Беларуси ансамбля-танца «Ровесник»:
Я получала «Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь» именно в этом Дворце. Он только открылся. Это ассоциируется, наверное, с белой птицей – светлой, красивой, есть много воздуха. На самом деле, очень хочется сюда возвращаться.

«Очень хочется сюда возвращаться». В честь Дня матери провели экскурсию по Дворцу Независимости для представительниц БСЖ

Ирина Белая, индивидуальный предприниматель:
Сейчас, находясь здесь, у меня сердце волнительно бьется, потому что очень все здорово, красиво. Рассказывают про Президента, и ты понимаешь, насколько он все-таки близок к нам. Я считаю, что это подарок на самом деле для нас.

Многие считают самым лучшим подарком впечатления. За время двухчасовой экскурсии по Дворцу Независимости их не счесть. 20 залов, оформленных руками белорусских мастеров – для прекрасных женщин в День матери открыты все двери: в зал-рекордсмен по количеству встреч главы государства и даже те, за которыми, без преувеличения, решалась судьба целого мира.

Сегодня тяжелые переговоры Нормандской четверки – уже история. В креслах лидеров мировых держав делают памятные фото и рассматривают интерьеры хранительницы мира в семьях – мамы.

«Очень хочется сюда возвращаться». В честь Дня матери провели экскурсию по Дворцу Независимости для представительниц БСЖ

Светлана Нагибович, заместитель главного врача РНПЦ «Мать и дитя»:
Каждая женщина, которая сегодня здесь с нами в этом Дворце, она считает это личным подарком Президента и государства в ее адрес. Представляете, насколько значимой становится женщина, мама в этом государстве.

«Очень хочется сюда возвращаться». В честь Дня матери провели экскурсию по Дворцу Независимости для представительниц БСЖ

Наталья Миранчук, директор информационного социально-благотворительного учреждения «Бейбистори»:
Мне очень нравится широта души всего, что здесь сделано и как здесь сделано. То есть ощущение какой-то одновременно доброжелательности и гостеприимства, с другой стороны, какой-то очень большой силы, воли, власти, государственности. Ощущение того, что хочется сразу расправить плечи, надеть красивое платье и, наверное, танцевать вальс.

Завершилась экскурсия в Зимнем саду под шум водопада и в окружении цветущей зелени – а как иначе в праздник?!

«Очень хочется сюда возвращаться». В честь Дня матери провели экскурсию по Дворцу Независимости для представительниц БСЖ

«Очень хочется сюда возвращаться». В честь Дня матери провели экскурсию по Дворцу Независимости для представительниц БСЖ

Отметим, что Дворец Независимости, несмотря на сравнительно юный возраст, уже обрел мировую славу и историческую ценность. Многие из представительниц союза женщин, побывавших здесь, обещали вернуться, но уже со своими семьями. Тем более, что двери Дворца Независимости – без преувеличения одного из самых красивых символов белорусской государственности – открыты абсолютно для всех.

Напомним, ровно неделю назад, 7 октября, экскурсию по Дворцу Независимости провели для педагогов в честь Дня учителя (подробнее – здесь).

«Спасибо вам за настоящее и будущее родной Беларуси». Александр Лукашенко поздравил женщин Беларуси с Днём матери

 
 
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Новости Беларуси. 14 октября в Беларуси отмечают День матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь праздника двери Дворца Независимости распахнули...
 
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