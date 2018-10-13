Сергей Сапего чувствует себя в Канаде все более уверенно









Сергей Сапего. Фото: panow.com





В своем первом сезоне Сергею пришлось пережить большие перемены, когда он приехал минувшей осенью из-за океана, чтобы играть за «Трай-Сити Америкэнз», а затем 10 октября оказался в «Рейдерс».





Год пролетел быстро, и вот уже Сапего чувствует себя в Принс-Альберт как дома, оказавшись благодаря прошлому уикенду в лиге WHL на втором месте по забитым голам среди защитников.





В семи тысячах километров от своего родного Витебска белорус находит Принс-Альберт отличным местом для своего развития в качестве хоккейного игрока.





«Город не очень большой, и это хорошо, потому что ты фокусируешься на хоккее. Плюс поскольку он маленький, все ребята хорошо знают друг друга», – говорит Сергей.





Что касается игры, то он чувствует благодарность за возможность примерить на себя в нынешнем году более важную роль.





В свой первый год Сапего два месяца с декабря по февраль был не у дел из-за травмы руки, и прилагал большие усилия, чтобы после возвращения вернуться в нужную колею.





В этом году он быстро добился успеха благодаря отсутствию проблем со здоровьем.





«Играю больше, поэтому появляется больше шансов. Помощник тренера Джефф Труитт верит мне и дает возможность показать себя», – поясняет белорус.





Главный тренер Марк Хабшайд признал, что травма сделала тяжелым прошлый сезон игрока, но в нынешнем он впечатлен результатами Сергея.





«Он как Паркер Келли, против него играть очень трудно. Соревнуется, бьется, рубится, а в довершение очень умел, поэтому пока был важной частью нашей команды», – отмечает Хабшайд.





Вдобавок к срыву сезона в «Рейдерс» прошлогодняя травма не дала Сапего поехать со сборной Беларуси на чемпионат мира среди юниоров в Буффало.





К сожалению, Беларусь по результатам прошлого турнира переместилась на уровень ниже, и будет играть в группе А первого дивизиона. Поединки пройдут в середине декабря в Германии, а не на высшем уровне в Виктории и Ванкувере.





Но защитник знает, что для него будет полезным выступить на таком важном турнире. «Сыграть на чемпионате мира перед большим числом скаутов – отличная возможность», – поясняет он.





В этом году Сапего стал чувствовать себя еще более комфортно с приходом форварда Алексея Протаса, который также родом из Витебска. Эта пара белору в на двоих пока набрала 16 очков в девяти играх.