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Daily Mail рассказала о белоруске, танцующей с малышом на пилоне

14.10.2018 15:58 — Разное | Партизан  
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Британская Daily Mail опубликовала видео, предоставленное Caters News Agency, в котором демонстрируется, как танцует на шесте 24-летняя Анна Клименкова из Минска.



Анна Клименкова с сыном Василием. Фото: Caters News Agency

Необычность ролика в том, что белоруска снята занимающейся на пилоне во время беременности, а также буквально через несколько месяцев после рождения сына – вместе с ним в одной из рук.

Как рассказывает Анна, она бросила танцевать на шесте всего за две недели до рождения ребенка, а возобновила занятия, когда Василию исполнилось лишь полтора месяца.

«Мне надо кормить малыша грудью, а поскольку оставить его не с кем, беру с собой и танцую на пилоне с ним вместе», – говорит Клименкова.

«Я довольна, Василий доволен, и все наши друзья, которые это видят, тоже довольны и считают, что это очень мило и забавно», – добавляет она.

Как пишет Daily Mail, теперь Анна может похвастаться уникальной техникой танца на шесте с помощью только одной руки, в то время как вторая «зарезервирована» для Василия.

По ее словам, сыну нравятся эти занятия.


 
Теги: Минск
 
 
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Британская Daily Mail опубликовала видео, предоставленное Caters News Agency, в котором демонстрируется, как танцует на шесте 24-летняя Анна Клименкова из Минска.
 
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