Daily Mail рассказала о белоруске, танцующей с малышом на пилоне

Анна Клименкова с сыном Василием. Фото: Caters News Agency

Необычность ролика в том, что белоруска снята занимающейся на пилоне во время беременности, а также буквально через несколько месяцев после рождения сына – вместе с ним в одной из рук.





Как рассказывает Анна, она бросила танцевать на шесте всего за две недели до рождения ребенка, а возобновила занятия, когда Василию исполнилось лишь полтора месяца.





«Мне надо кормить малыша грудью, а поскольку оставить его не с кем, беру с собой и танцую на пилоне с ним вместе», – говорит Клименкова.





«Я довольна, Василий доволен, и все наши друзья, которые это видят, тоже довольны и считают, что это очень мило и забавно», – добавляет она.





Как пишет Daily Mail, теперь Анна может похвастаться уникальной техникой танца на шесте с помощью только одной руки, в то время как вторая «зарезервирована» для Василия.





По ее словам, сыну нравятся эти занятия.