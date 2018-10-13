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Акция в Бресте: одни сами шли в автозаки, другие скандировали «Оккупанты!»
Сегодня в Бресте на площади Ленина состоялась несанкционированная властями города акция противников завода АКБ, который строится под Брестом. За несколько дней до этого в социальных сетях и специализированных группах открыто распространялась информация с призывами выйти на площадь именно сегодня и высказать свою гражданскую позицию.
На протяжении всего мероприятия милиция никого не трогала, собравшиеся спокойно развернули транспарант с надписью "нет заводу акб", все желающие могли выступить и донести до присутствующих собственную точку зрения. Правда, до момента начала мероприятия поступила информация о задержании Дмитрия Бекалюка, этот вопрос будет уточняться. Кроме прочего, выступающие напомнили, что все попытки организовать официальное мероприятие не имели успеха в последнее время - в парке воинов-интернационалистов даже начался какой-то непонятные ремонт без строительных работ. Таким образом, люди считают, что они лишились возможности высказать свой протест.
Как сообщает
Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.
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Сегодня в Бресте на площади Ленина состоялась несанкционированная властями города акция противников завода АКБ, который строится под Брестом. За несколько дней...
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