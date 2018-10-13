ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акция в Бресте: одни сами шли в автозаки, другие скандировали «Оккупанты!»

14.10.2018 15:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Сегодня в Бресте на площади Ленина состоялась несанкционированная властями города акция противников завода АКБ, который строится под Брестом. За несколько дней до этого в социальных сетях и специализированных группах открыто распространялась информация с призывами выйти на площадь именно сегодня и высказать свою гражданскую позицию.

На протяжении всего мероприятия милиция никого не трогала, собравшиеся спокойно развернули транспарант с надписью "нет заводу акб", все желающие могли выступить и донести до присутствующих собственную точку зрения. Правда, до момента начала мероприятия поступила информация о задержании Дмитрия Бекалюка, этот вопрос будет уточняться. Кроме прочего, выступающие напомнили, что все попытки организовать официальное мероприятие не имели успеха в последнее время - в парке воинов-интернационалистов даже начался какой-то непонятные ремонт без строительных работ. Таким образом, люди считают, что они лишились возможности высказать свой протест.

Как сообщает «Виртуальный Брест», после того, как акция завершилась, часть собравшихся предложила самостоятельно пройти всем желающим в расположенный невдалеке автозак. Милиция не стала этому препятствовать, и забрала несколько человек, включая Николая Статкевича, приехавшего в Брест сегодня. При этом оставшиеся на площади люди скандировали "оккупанты".

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Бресте на площади Ленина состоялась несанкционированная властями города акция противников завода АКБ, который строится под Брестом. За несколько дней...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларуска в вышиванке станцевала на пилоне в проекте «Танцы на ТНТ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика