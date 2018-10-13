Акция в Бресте: одни сами шли в автозаки, другие скандировали «Оккупанты!»

На протяжении всего мероприятия милиция никого не трогала, собравшиеся спокойно развернули транспарант с надписью "нет заводу акб", все желающие могли выступить и донести до присутствующих собственную точку зрения. Правда, до момента начала мероприятия поступила информация о задержании Дмитрия Бекалюка, этот вопрос будет уточняться. Кроме прочего, выступающие напомнили, что все попытки организовать официальное мероприятие не имели успеха в последнее время - в парке воинов-интернационалистов даже начался какой-то непонятные ремонт без строительных работ. Таким образом, люди считают, что они лишились возможности высказать свой протест.





«Виртуальный Брест» , после того, как акция завершилась, часть собравшихся предложила самостоятельно пройти всем желающим в расположенный невдалеке автозак. Милиция не стала этому препятствовать, и забрала несколько человек, включая Николая Статкевича, приехавшего в Брест сегодня. При этом оставшиеся на площади люди скандировали "оккупанты". Как сообщает, после того, как акция завершилась, часть собравшихся предложила самостоятельно пройти всем желающим в расположенный невдалеке автозак. Милиция не стала этому препятствовать, и забрала несколько человек, включая Николая Статкевича, приехавшего в Брест сегодня. При этом оставшиеся на площади люди скандировали "оккупанты".





Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.