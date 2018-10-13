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Беларуска в вышиванке станцевала на пилоне в проекте «Танцы на ТНТ»

14.10.2018 15:51 — Разное | Партизан  
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22-летняя беларуска Екатерина Погребицкая станцевала в проекте «Танцы на ТНТ» под песню Полины Республики «Як ты» и прошла дальше.

Перед началом номера ведущая спросила Екатерину: «Рускую народную будешь танцевать на пилоне?». На что Погребицкая ответила: «Нет, эта беларуская вышиванка. Я из Минска»

Екатерина Погребицкая — руководитель и преподаватель Go Up Pole Dance Studio. Она самый титулованый преподователь Pole Dance Республики Беларусь и призер многочисленных международных и республиканских чемпионатов.

 
Теги: Минск
 
 
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22-летняя беларуска Екатерина Погребицкая станцевала в проекте «Танцы на ТНТ» под песню Полины Республики «Як ты» и прошла дальше.
 
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