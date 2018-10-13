Беларуска в вышиванке станцевала на пилоне в проекте «Танцы на ТНТ»

Перед началом номера ведущая спросила Екатерину: «Рускую народную будешь танцевать на пилоне?». На что Погребицкая ответила: «Нет, эта беларуская вышиванка. Я из Минска»





Екатерина Погребицкая — руководитель и преподаватель Go Up Pole Dance Studio. Она самый титулованый преподователь Pole Dance Республики Беларусь и призер многочисленных международных и республиканских чемпионатов.