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Беларуска в вышиванке станцевала на пилоне в проекте «Танцы на ТНТ»
22-летняя беларуска Екатерина Погребицкая станцевала в проекте «Танцы на ТНТ» под песню Полины Республики «Як ты» и прошла дальше.
Перед началом номера ведущая спросила Екатерину: «Рускую народную будешь танцевать на пилоне?». На что Погребицкая ответила: «Нет, эта беларуская вышиванка. Я из Минска»
Екатерина Погребицкая — руководитель и преподаватель Go Up Pole Dance Studio. Она самый титулованый преподователь Pole Dance Республики Беларусь и призер многочисленных международных и республиканских чемпионатов.
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22-летняя беларуска Екатерина Погребицкая станцевала в проекте «Танцы на ТНТ» под песню Полины Республики «Як ты» и прошла дальше.
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