Фотофакт: в Гомеле из-за коробки остановили движение по Полесскому мосту. Подозревают, что это взрывное устройство

Как сообщили пользователи в соцсетях, движение было оперативно перекрыто. Прибыли несколько машин милиции. Скорее всего, коробка вывалилась с проезжающего грузовика. Но, как говорят в народе, лучше перестраховаться. Не исключены и учения правоохранителей, но это всего лишь предположение.





Получить оперативный комментарий в УВД пока не удалось.



