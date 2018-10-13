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Фотофакт: в Гомеле из-за коробки остановили движение по Полесскому мосту. Подозревают, что это взрывное устройство
В областном центре произошло ЧП. На Полесском мосту водители и прохожие обнаружили подозрительный предмет – коробку, которая расположилась ровно между полосами. На место вызвали милицию.
Как сообщили пользователи в соцсетях, движение было оперативно перекрыто. Прибыли несколько машин милиции. Скорее всего, коробка вывалилась с проезжающего грузовика. Но, как говорят в народе, лучше перестраховаться. Не исключены и учения правоохранителей, но это всего лишь предположение.
Получить оперативный комментарий в УВД пока не удалось.
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Фотофакт: в Гомеле из-за коробки остановили движение по Полесскому мосту. Подозревают, что это взрывное устройство
В областном центре произошло ЧП. На Полесском мосту водители и прохожие обнаружили подозрительный предмет – коробку, которая расположилась ровно между полосами....
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