16, 17 октября состоятся «прямые телефонные линии», позвонив на которые по нижеуказанным телефонам, можно задать волнующие вопросы:
16 октября с 9.00 до 11.00 по телефону 2-14-70 проведет «горячую линию» ведущий специалист представительства Белгосстраха по Ганцевичскому району
Андрей Андреевич ДАЛЕНЧУК
по вопросам страхования имущества граждан.
17 октября с 9.00 до 13.00 по телефону 2-68-92 проведет «прямую линию» начальник Ганцевичского районного отдела Брестского областного управления Фонда социальной защиты населения
Елена Павловна ХИЛЮТИЧ
по вопросам о порядке уплаты обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения.
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