Свислочские актеры



Те из свислочан, кто бывал на новогодних детских утренниках и других праздниках в районном центре культуры и народного творчества, наверняка запомнили ярких сказочных героев с их веселыми играми и песнями.

Но вряд ли многие знают, что эти задорные персонажи – участники народного театра игры «Вясёлы дворык», который на протяжении вот уже 15 лет радует своим творчеством взрослых и детей не только в Свислочи, но и далеко за ее пределами.

Театр игры «Вясёлы дворык» был создан в 1989 году. Его идейным вдохновителем и первым руководителем была Алина Адащик. Уже в 2003 году коллектив получил звание «народный». С 2016 года руководит театром игры Ирина Гутор.



«Вясёлы дворык» является постоянным участником районных и областных фестивалей и праздников. Артистам театра не раз рукоплескали зрители в Республике Польша.

В их копилке много различных наград, но одна из самых значимых – диплом победителя фестиваля народного юмора «Аўцюкі».

В конце сентября «Вясёлы дворык» принимал участие в VI открытом областном фестивале игры «Карнавал весялосці» в г. п. Вороново. Показать свой талант и создать гостям праздника хорошее настроение сюда приехали 10 народных театров игры и веселых развлечений со всей области. Стоит отметить, что «Карнавал весялосці» – это единственный праздник такого рода в нашей республике.



Свислочским артистам своим позитивом и энтузиазмом удалось привлечь внимание детской аудитории на летней эстраде и завоевать признание жюри. Итогом выступления стал диплом лауреата ІІІ степени в номинации «Сюжетно-развлекательные программы для детей». Хорошее настроение вороновским зрителям дарили Ольга Павлючук, Татьяна Вербицкая, Александр Павлючук, Агата Ковшук, Ирина Гутор, Виталий Анисько. Удачным стал дебют в Вороново и для молодого специалиста Елизаветы Макей.



Впереди у «Вясёлага дворыка» новые фестивали и праздники и, безусловно, новые победы. И есть уверенность, что его артисты подарят своим зрителям еще много радости и ярких положительных эмоций!



Игорь БОЯРКИН.

Фото автора.