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Минское "Динамо" играет с череповецкой "Северсталью". Онлайн

14.10.2018 16:47 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч домашней серии в КХЛ. Соперник «зубров» — череповецкая «Северсталь».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане проиграли пять последних матчей и располагаются на последней строчке турнирной таблицы Западной конференции.

Немногим лучше дела и у «Северстали», которая также не входит в зону плей-офф, проиграв 12 встреч из 17.

Первая игра этих команд завершилась в Череповце победой «Динамо» со счетом 4:1.

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Минское "Динамо" проводит сегодня второй матч домашней серии в КХЛ. Соперник "зубров" - череповецкая "Северсталь".
 
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