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Минское "Динамо" играет с череповецкой "Северсталью". Онлайн
Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч домашней серии в КХЛ. Соперник «зубров» — череповецкая «Северсталь».
Минчане проиграли пять последних матчей и располагаются на последней строчке турнирной таблицы Западной конференции.
Немногим лучше дела и у «Северстали», которая также не входит в зону плей-офф, проиграв 12 встреч из 17.
Первая игра этих команд завершилась в Череповце победой «Динамо» со счетом 4:1.
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Минское "Динамо" проводит сегодня второй матч домашней серии в КХЛ. Соперник "зубров" - череповецкая "Северсталь".
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