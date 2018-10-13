Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч домашней серии в КХЛ. Соперник «зубров» — череповецкая «Северсталь».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане проиграли пять последних матчей и располагаются на последней строчке турнирной таблицы Западной конференции.

Немногим лучше дела и у «Северстали», которая также не входит в зону плей-офф, проиграв 12 встреч из 17.

Первая игра этих команд завершилась в Череповце победой «Динамо» со счетом 4:1.

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