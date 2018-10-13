В Лидском районе работает единственный в Беларуси «Музей семьи»

Прошел почти год со дня открытия необычного музея. Это уже 6 объект, созданный по инициативе «Белорусского союза женщин», но пока первый посвященный именно семье. Расположился он в усадьбе Александра Домбовецкого, в агрогородке Бердовка.









В музее две экспозиции. Первая рассказывает гостям о творческом ансамбле семьи Парфенчиков «Мы з вёскі-калыскі» и его истории. Именно на примере музыкального рода рассматривается, какой должна быть большая, крепкая и здоровая белорусская семья. Кстати, коллектив носит название народного, поощрен благодарственным письмом Президента Беларуси и отмечен грамотой ООН.









В соседней комнате здесь же в усадьбе можно увидеть экспозицию, посвященную началу каждой семьи – свадьбе. Посетителям музея рассказывают о том, как проходил обряд еще в 50-70 годах XX века: семья Парфенчиков не просто создала экспозицию со статичными экспонатами. Они проводят обряды, поют песни и воссоздают более чем полувековые истории.











– Год этот для музея выдался нелегким, потому что о нем знали мало. Но чем больше проходило времени, тем больше у нас становилось посетителей, в том числе и иностранных туристов. Радушно принимаем у себя гостей из Польши и Литвы. Детки к нам часто приходят. Мы – молодой музей и, конечно, экспонатов не так много, как нам хотелось бы, но мы растем. Планируем создать экспозицию, посвященную трудовым династиям Лидчины, – рассказала художественный руководитель ансамбля Инесса Парфенчик.









Коллективу Парфенчиков более 30 лет, и он сегодня объединяет 3 поколения. Они трепетно хранят традиции белорусской семьи. Председатель Гродненской областной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Ирина Степаненко подчеркнула:

– Изюминка всего этого великолепия – замечательная семья Парфенчиков, которой можно посвятить целый музей. Вы сделали доброе дело на века, и я уверена, что ваши внуки и правнуки продолжат ваше дело, потому что узы между вами невероятно крепки. Вы подаете пример всем остальным.

















