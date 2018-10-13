За проступками детей — всегда ошибки взрослых. Секреты воспитания многодетной семьи Башура из Слуцка





Самая многодетная семья в Слуцком районе и одна из самых больших на Минщине. В июне нынешнего года Оксана Башура стала мамой в 11-й раз: в областном роддоме на свет появился маленький Матвей. О большой семье женщина, у которой всего один брат, мечтала с детства. А вот у ее мужа Николая много братьев и сестер. В их семье было 10 детей. По такому же примеру 20 лет назад молодожены начали строить и собственную жизнь. Корреспондент МЛЫН.BY попала на пироги к Оксане по случаю Дня матери, а заодно узнала главный закон семьи Башура и секреты воспитания детей.

Семеро сыновей и четыре дочери — главное богатство и источник радости Николая и Оксаны. При этом, как признались родители, останавливаться они не собираются, решили: сколько Бог даст — столько и будет малышей.

Помогать друг другу и всегда быть вместе — главный закон семьи Башура. Тогда и бытовые обязанности станут в радость. Приготовить ужин, убрать в квартире, помыть посуду — когда работу выполняют десятки рук, она не кажется сложной.

— Каждый, кто попадает к нам в дом, первым делом посматривает на холодильник: мол, где огромные тазики с едой? Но могу вас заверить: суп мы варим, как все, в трех- или четырехлитровой кастрюле. Точно так же готовим и остальные блюда. Стараемся, чтобы еда была разнообразной и свежей, поэтому не оставляем пищу на завтра, а готовим новую, — рассказывает о семейном укладе Оксана.

Кулинария не просто обязанность многодетной мамы, это главное ее увлечение. Оксана Николаевна уже давно не прибегает к рецептам из книг и интернета, а фантазирует и изобретает гастрономические шедевры сама. Особенно любит экспериментировать с картофелем. Из корнеплода может приготовить по меньшей мере 20 разных блюд.

— В этом году собрали 35 мешков на своем дачном участке, так что будет у мамы хороший ресурс для развития кулинарного таланта, — улыбается глава семьи Николай Викторович.

Оксана Башура отмечает, что у каждого из детей свой характер и свои увлечения. Например, старший, Егор, увлекается волейболом, девятиклассник Кирилл — гандболом, шестиклассник Антон занимается плаванием, девчонки и младшие сыновья обожают рисовать. Все увлечения детей стали хобби и для их мамы.





— Занимаясь с детьми, я тоже нахожу для себя что-то интересное, увлекательное. То есть в моем случае это не только помощь сыновьям и дочерям, это саморазвитие, раскрытие собственных талантов. Например, я очень полюбила вязать, учусь делать различные бантики и заколочки для своих девчонок, а школьную программу с 1-го по 11-й класс знаю почти что наизусть. Теперь вот старшая дочка Валерия учится в колледже, так что, можно сказать, я тоже получаю дополнительное образование, — смеется Оксана Николаевна.

Но здесь уверены: ее главный талант — быть хорошей мамой и женой.

— Без хорошей жены невозможно создать многодетную семью. И дело не только в готовке, стирке, планировании семейного бюджета. Просто она на пустом месте может создать уют. С ней всегда спокойно и хорошо, — так лаконично, без высокопарных выражений отзывается о супруге Николай Башура.

Маленький Матвей Башура стал не только 11-м ребенком в семье Николая и Оксаны, но и 70-м внуком для дедушки Виктора и бабушки Галины из деревни Гуляево Слуцкого района. Всего же семья Башура насчитывает около 100 человек. Они довольно часто отмечают знаменательные даты и праздники, собираясь полным составом.

Секреты воспитания от Оксаны Башуры

С детства приучать детей к труду, чтобы они понимали его ценность. В семье Башура у каждого ребенка есть определенные посильные обязанности. Например, ребята по графику моют посуду, собирают игрушки, участвуют в легкой физической работе на даче.

Ребенок обязательно должен уважать старших. Дети не имеют права хамить взрослым, повышать на них голос либо критиковать. Если в отношении ребенка взрослым человеком была допущена несправедливость, с этим должны разбираться родители, но ни в коем случае не дети.

Важно формировать у детей любовь к чистоте и уюту в доме. Поэтому в семье Башура ребята всегда сами наводят порядок в своих комнатах, а также участвуют в выборе важных покупок для дома.

Приучать детей с малых лет правильно распоряжаться финансами. Ребенок должен понимать: чтобы что-то получить, нужно приложить какие-то усилия. Например, если кто-то из детей просит новый телефон или дорогостоящую игрушку, родители предлагают им небольшую часть денег на покупку скопить самостоятельно.





Ребенку обязательно нужно уделять время. Даже если был трудный день, даже если устал на работе. С детьми важно разговаривать, интересоваться их успехами, разбираться в их проблемах.

Ребенка нужно воспитывать личностью, имеющей собственное мнение. Человек, у которого есть самоуважение, будет уважать и других. Но при этом все его действия будут осознанны, он не будет поддаваться негативному влиянию окружающих.

Родители обязательно должны замечать способности ребенка и делать все, чтобы помочь их развитию, чтобы наши дети однажды стали лучше, чем мы сами.

Воспитывая детей, нельзя забывать о себе. Без положительного примера родителей у ребенка никогда не сформируется правильное представление о достойном человеке, семье, окружении.

Во всем нужно искать положительную сторону. Например, в очередной раз занимаясь мытьем посуды, думать не о горе грязных тарелок, а о том, что вся семья сыта, здорова и благодарна тебе за твой труд.

Ужинать всем вместе. Из-за разного графика членам семьи обычно не получается собираться за одним столом за завтраком и обедом. Но ужин обязательно должен проходить в семейном кругу. Это время, когда все делятся впечатлениями, полученными за день, обсуждают планы на завтра.

И самое важное: родители должны четко понимать, что за проступками детей всегда стоят ошибки воспитания взрослых. Поэтому необходимо анализировать все трудности, с которыми сталкивается ребенок, и стремиться преодолевать их вместе.