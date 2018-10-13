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Сильный туман заблокировал аэропорт Минска

14.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Рейсы в национальном аэропорту Минска задерживаются из-за сильного тумана в белорусской столице, сообщает телеканал «МИР 24».

Задержан ряд рейсов из Киева, Москвы, Астаны, Вильнюса, Запорожья. Также задержаны рейсы из Минска в российскую столицу. Вылет отложен на несколько часов.



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Теги: Минск
 
 
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Задержан ряд рейсов из Киева, Москвы, Астаны, Вильнюса, Запорожья, а также рейс на Москву.
 
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