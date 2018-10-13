В Гомеле муж украл мопса, чтобы подарить его жене

Гомельчанин захотел обрадовать свою жену и решил подарить ей мопса. Вот только способ он выбрал необычный − он украл собаку. Теперь его задержали за кражу, пишет пресс-служба Гомельской областной милиции.

Кража случилась ещё в конце сентября. Женщина пожаловалась в милицию, что украли её мопса, которого она оставила возле магазина. Правоохранители смогли разузнать личность подозреваемого и потом нашли его. Тот сразу во всём сознался.

Мужчина рассказал, что хотел сделать подарок жене. Он перепутал мопса с французским бульдогом, которого так хотела его любимая. Она потребовала вернуть собаку, но мужчина не успел найти хозяйку − милиция нашла вора быстрее. 13 октября его задержали, а мопс вернулся к хозяйке.

Это мопс

А это французский бульдог