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В Гомеле муж украл мопса, чтобы подарить его жене
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Гомельчанин захотел обрадовать свою жену и решил подарить ей мопса. Вот только способ он выбрал необычный − он украл собаку. Теперь его задержали за кражу,
Кража случилась ещё в конце сентября. Женщина пожаловалась в милицию, что украли её мопса, которого она оставила возле магазина. Правоохранители смогли разузнать личность подозреваемого и потом нашли его. Тот сразу во всём сознался.
Мужчина рассказал, что хотел сделать подарок жене. Он перепутал мопса с французским бульдогом, которого так хотела его любимая. Она потребовала вернуть собаку, но мужчина не успел найти хозяйку − милиция нашла вора быстрее. 13 октября его задержали, а мопс вернулся к хозяйке.
Это мопс
А это французский бульдог
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Гомельчанин захотел обрадовать свою жену и решил подарить ей мопса. Вот только способ он выбрал необычный − он украл собаку. Теперь его задержали за кражу, пишет...
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