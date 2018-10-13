Беларуска в вышиванке станцевала в «Танцах на ТНТ» под песню от Рэспубліка Паліна

22-летняя беларуска Екатерина Погребицкая выступила в «Танцах на ТНТ». Она станцевала на пилоне под песню Полины Республики «Як ты» − и прошла дальше. Перед выходом на сцену ведущая поинтересовалась: «Русскую народную будешь танцевать на пилоне?». Екатерина ей ответила: «Нет, эта беларуская вышиванка. Я из Минска».

Екатерина Погребицкая − руководитель и преподаватель Go Up Pole Dance Studio. Она самый титулованый преподователь Pole Dance Беларуси и призер многочисленных международных и республиканских чемпионатов.

После выступления она поблагодарила всех, кто её поддерживал, на своей странице в Вконтакте.