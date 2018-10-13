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Жена футболиста Глеба показала средний палец защитникам Куропат
Кадр из видео
Семейная пара приехала в ресторан и у ворот у них случился конфликт с защитниками Куропат. Вячеслав и Ольга критиковали действия активистов, а потом Ольга бросила в одного из них свои салфетки и показала средний палец. Также женщина выложила в Инстаграм свой снимок, сделанный в ресторане.
Противостояние у ресторана "Поедем поедим" происходит с начала лета. Ресторан открылся всего в 50 метрах от массовых захоронениях жертв политических репрессий. Активисты добиваются закрытия ресторана.
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Видео опубликовано в Фейсбуке активисткой Анной Шапутько.
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