Виктор Лукашенко и Лидия Ермошина на освящении храма Всех святых. Фотофакт

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Внутрь, по крайней мере до середины службы, попасть смогли только те, у кого были пригласительные билеты, сообщает. Остальные смотрели богослужение с двух больших экранов, установленных по обе стороны от центрального входа в храм.Среди тех, кому посчастливилось наблюдать за службой изнутри, было немало известных лиц:В понедельник патриархвстретится с