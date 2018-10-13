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Виктор Лукашенко и Лидия Ермошина на освящении храма Всех святых. Фотофакт
Фото: TUT.BY
Внутрь, по крайней мере до середины службы, попасть смогли только те, у кого были пригласительные билеты, сообщает
Среди тех, кому посчастливилось наблюдать за службой изнутри, было немало известных лиц: Леонид Якубович, Анатолий Ермоленко, Виктор Лукашенко, Лидия Ермошина, Валерий Малашко, Михаил Захаров.
В понедельник патриарх Кирилл встретится с Александром Лукашенко.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм в честь Всех святых.
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