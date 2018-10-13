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Виктор Лукашенко и Лидия Ермошина на освящении храма Всех святых. Фотофакт

14.10.2018 17:22 — Разное | UDF  
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Фото: TUT.BY
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм в честь Всех святых. На службу пришло много известных персон.

Внутрь, по крайней мере до середины службы, попасть смогли только те, у кого были пригласительные билеты, сообщает TUT.BY. Остальные смотрели богослужение с двух больших экранов, установленных по обе стороны от центрального входа в храм.

Среди тех, кому посчастливилось наблюдать за службой изнутри, было немало известных лиц: Леонид Якубович, Анатолий Ермоленко, Виктор Лукашенко, Лидия Ермошина, Валерий Малашко, Михаил Захаров.

Виктор Лукашенко и Лидия Ермошина на освящении храма Всех святых. Фотофакт


Виктор Лукашенко и Лидия Ермошина на освящении храма Всех святых. Фотофакт


Виктор Лукашенко и Лидия Ермошина на освящении храма Всех святых. Фотофакт


Виктор Лукашенко и Лидия Ермошина на освящении храма Всех святых. Фотофакт

В понедельник патриарх Кирилл встретится с Александром Лукашенко.

 
 
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм в честь Всех святых.
 
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