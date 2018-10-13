Выручка БМЗ превысила 1,1 млрд долларов

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Выручка гиганта белорусской металлургии в минувшем году сложится на уровне 1,2 млрд долларов, что на 300 млн долларов больше, чем в 2016 году.За январь-сентябрь текущего года БМЗ экспортировал почти 1,5 млн т металлопродукции на суму около 941 млн долларов, темп роста в натуральном выражении составляет 109,2%, в денежном — 135,5%.За указанный период на предприятии выпущено 1,8 млн т стали, 1,56 млн т проката, 112 тыс. т бесшовных труб и 311 тыс. т продукции сталепроволочных цехов — металлокорда, бортовой бронзированной проволоки, проволоки РМЛ и др.Статистика по отгрузке за январь-сентябрь выглядит следующим образом: прокат — 1,1 млн т, трубы — 113 тыс. т, металлокорд — 67,2 тыс. т, бортовая бронзированная проволока — 22,5 тыс. т, проволока РМЛ — 28,2 тыс. т, стальная проволока — 193,2 тыс. тонн.Практически по всем позициям, как по производству, так и по отгрузке, наблюдается рост к аналогичному периоду прошлого года, говорится в сообщении.Выручка в расчете на одного работающего также выроста на 30% и составила 104 тысячи долларов.В настоящее время в ОАО «БМЗ — управляющая компания «БМК» работает более 11 800 сотрудников, что почти на 200 больше, чем в сентябре 2017-го. К слову, ориентировочно такое же количество молодых специалистов было принято на БМЗ в 2018 году.В 2018 и 2019 году на предприятии надеются сохранить высокие темпы роста, чтобы выравнять финансовые потоки и иметь больше возможностей повышать зарплату персоналу, отмечал в интервью TUT.BY гендиректор БМЗ Анатолий Савенок в конце 2017 года.