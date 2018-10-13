|
Более 900 фур ожидают выезда из Беларуси в Литву и Латвию
Иллюстрация: kp.by
По данным на 16.00, больше всего фур находится около пункта пропуска «Каменный Лог», где въезда в Литву ожидают 240 машин. В пункте пропуска «Привалка» находятся 140 автомобилей, в «Котловке» — 100, в «Беняконях» — 110.
На белорусско-латвийской границе также приличные очереди. Здесь на двух пунктах пропуска въезда ожидают 300 фур.
На польском направлении меньше машин. Однако там ситуация идентичная по обе стороны границы. Въезда в Польшу ожидает больше 150 большегрузных автомобилей. Но желающих въехать в Беларусь еще больше — 170 единиц техники.
В Беларуси планируется проект с Европейским инвестбанком, в рамках которого будет модернизирована дорога М7 от Минска до литовской границы и увеличена пропускная способность пункта пропуска «Каменный Лог». Это позволит снять существующую проблему.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На границе Беларуси с соседними странами скопились очереди большегрузных автомобилей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)