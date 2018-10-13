В Украине убили волка, который сбежал из Беловежской пущи

Осенью 2017 года ученые надели на пять волков из Беловежской пущи GPS-ошейники, с помощью которых можно следить за перемещением животных. Один их этих волков сбежал в Польшу и обзавелся семьей.



Недавно стало известно, как сложилась судьба еще одного волка – Михася, который ушел в Украину. Он был убит сотрудниками лесного хозяйства.

В начале сентября специалисты АПБ побывали в Украине и осмотрели места, где Михась прибился к стае. Волк из Беловежской пущи нашел себе самку, у них появились четверо волчат (генетический анализ покажет, являются ли они детьми Михася или убитого ранее волка из той стаи, к которой принадлежала самка).

Видимо, даже недолгая семейная жизнь поспособствовала тому, что Михась прибавил в весе. На момент убийства он весил 50 кг, а меньше года назад при отлове в пуще – только 39 кг.

Михась жил с семьей в небольшом лесу, отдыхали они в подсолнечном поле. Когда подсолнухи убрали, волкам уже особо не было где прятаться. В середине сентября Михаила и одного волчонка застрелили. Волчица с тремя волчатами остались одни.

У Михася была особенность – он придерживался специфической диеты: любил фрукты, ягоды и мышей, крупные животные в его рационе встречались нечасто. Но сотрудники местного лесного хозяйства посчитали белорусского волка конкурентом охотников, мол, он мог истребить в лесу косуль, и решили от него избавиться. Хотя, согласно исследованиям ученых, наличие волчьей стаи не сокращает популяцию копытных на этой территории, а лишь замедляет ее рост.

Источник: "Брестская газета"

