ГИБДД установила, что актер Панин был пассажиром в машине на пешеходной зоне

Актер Алексей Панин был пассажиром иномарки, которая проехалась по пешеходной зоне проспекта имени Кирова в Саратове, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного управления ГИБДД в воскресенье.

"В результате проверки было установлено, что за рулем Mercedes-Benz находился водитель 1998 года рождения. Панин находился в машине в качестве пассажира, он ехал и снимал (видео - ИФ). Водитель автомобиля привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги - ИФ). Ему назначен штраф в размере 500 рублей", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, Панин выложил в соцсети видео, где видно, как он снимает процесс своей поездки на автомобиле по пешеходной зоне проспекта Кирова в Саратове и разговаривает со своей дочерью.

Региональное управление ГИБДД занялось проверкой достоверности этой информации.

В Саратове проходят съемки фильма "Я вернулся", в котором актер исполняет одну из ролей.