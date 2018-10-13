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Глава Минобороны Нидерландов заявила, что Нидерланды ведут "кибервойну" с Россией

14.10.2018 15:55 — Разное | Интерфакс  
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Глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд в воскресенье в эфире национального телевидения согласилась с точкой зрения, что ее страна в настоящий момент ведет "кибервойну" с Россией.

"Да, этот тот случай", - сказала она, отвечая на вопрос, можно ли описать нынешнюю ситуацию между Нидерландами и Россией как "кибервойну".

"Случившееся по-настоящему опасно", - сказала она, подразумевая обвинения Нидерландов в адрес России, что российские разведчики якобы пытались совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

"Люди - все время, различными способами - пытаются вмешаться в нашу жизнь, повлиять на нашу демократию", - отметила она.

"Нам нужно избавиться от наивности в этой сфере и принять меры", - подчеркнула она, пояснив при этом, что по этой причине Нидерланды решили придать гласности инцидент с кибератакой на ОЗХО.

Она добавила, что в результате этого происшествия Минобороны приняло решение увеличить бюджет на ведение киберопераций.

 
 
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Глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд в воскресенье в эфире национального телевидения согласилась с точкой зрения, что ее страна в настоящий момент ведет...
 
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