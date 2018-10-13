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Арина Соболенко снялась с Кубка Кремля в Москве

14.10.2018 17:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11 WTA) не будет выступать на осеннем турнире в Москве.  

На сайте Кубка Кремля Соболенко не значится среди участниц. В списке игроков из белорусок только Александра Саснович.  

Можно предположить, что причиной таких действий Арины стало её поражение в четвертьфинале турнира в Тяньцзине. Из-за проигрыша Соболенко потеряла все шансы на выступление в итоговом турнире WTA.  

 
 
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11 WTA) не будет выступать на осеннем турнире в Москве.   На сайте Кубка Кремля Соболенко не значится...
 
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