|
Арина Соболенко снялась с Кубка Кремля в Москве
Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11 WTA) не будет выступать на осеннем турнире в Москве.
На
Можно предположить, что причиной таких действий Арины стало её
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11 WTA) не будет выступать на осеннем турнире в Москве. На сайте Кубка Кремля Соболенко не значится...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)