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Гомельчанин украл мопса, чтобы порадовать жену. Супруга не оценила
Новости Беларуси. 13 октября в Гомеле задержали мужчину, который украл чужого пса, чтобы порадовать жену.
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В тот день гражданка зашла в магазин, оставив собаку на привязи возле торгового заведения. Когда хозяйка пса закончила с покупками и вышла на улицу, питомца уже не было.
Милиционеры зафиксировали приметы подозреваемого в совершении кражи, сообщили о нём сотрудникам ППСМ и начали розыск.
13 октября два правоохранителя шли по маршруту патрулирования. Возле магазина они заметили нескольких мужчин, один из которых был похож на подозреваемого в краже собаки. Милиционеры подошли к гражданину и задали несколько вопросов.
Фигурант сразу признался в похищении. Мужчина пояснил, что ошибочно принял мопса за французского бульдога, а эта порода собак нравится его супруге. Гражданин подумал, что покупать животное смысла нет, если пёс сидит прямо перед ним. В итоге подозреваемый забрал мопса, чтобы порадовать спутницу жизни. Жена подарок не оценила и велела вернуть пса. Но фигурант не мог этого сделать, ведь собака была украдена.
Питомец возращён хозяйке. В отношении гомельчанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Конце прошлого года минчанин украл чужую собаку.
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Новости Беларуси. 13 октября в Гомеле задержали мужчину, который украл чужого пса, чтобы порадовать жену. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в конце...
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