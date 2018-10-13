ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Во многих странах мира об этом говорят». Классика на перроне метро: ночной концерт в рамках фестиваля Башмета состоялся в Минске

14.10.2018 16:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Впервые в истории столичной подземки – ночной концерт в метро. Платформа – сцена, пассажиры – зрители. Международный фестиваль Юрия Башмета продолжает удивлять насыщенной программой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, классика прозвучала там, где обычно гудят электрички.

«Во многих странах мира об этом говорят». Классика на перроне метро: ночной концерт в рамках фестиваля Башмета состоялся в Минске

Кристина Федорович, СТВ:
На часах практически 2 часа ночи. Но столичная подземка не спит. Но на платформе словно в час-пик.

Подземка столичного метро в буквальном смысле заиграла новыми красками. Хотя в этом случае, скорее, звуками. Звезды Большого театра Беларуси, ансамбль «Песняры» и, конечно, международный камерный оркестр.

«Во многих странах мира об этом говорят». Классика на перроне метро: ночной концерт в рамках фестиваля Башмета состоялся в Минске

Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:
У меня родилась идея три года назад. Как говорится, обещанного три года ждут. То, что это интересно и ново – это факт. Главное, что во многих странах мира об этом говорят. Нам звонят и говорят: «Какой интересный проект».

Здесь необычно всё: вместо характерной спешки – спокойные мотивы, а музыка и вовсе звучит практически как на открытом воздухе. Такого эффекта удалось достичь с помощью звездного неба на «Петровщине», которую именно по этой причине выбрали в качестве концертной площадки.

«Во многих странах мира об этом говорят». Классика на перроне метро: ночной концерт в рамках фестиваля Башмета состоялся в Минске

«Во многих странах мира об этом говорят». Классика на перроне метро: ночной концерт в рамках фестиваля Башмета состоялся в Минске

На платформе – партере – ограниченное количество мест: их 400. Меломаны раскупили практически все билеты за три дня.

Для Ольги из Свислочи и Галины из Бреста расстояние – не помеха. Услышав о таком необычном концерте, долго не думали: ответ был очевиден – «Едем».

«Во многих странах мира об этом говорят». Классика на перроне метро: ночной концерт в рамках фестиваля Башмета состоялся в Минске

Во-первых, у нас уже были билеты на концерт 12 октября. Нам было интересно попробовать еще вот это. Потому что это изюминка: ночное время, метро.

«Во многих странах мира об этом говорят». Классика на перроне метро: ночной концерт в рамках фестиваля Башмета состоялся в Минске

А для Дмитрия сегодня двойной праздник. Ведь он встретил свой 34-й день рождения как раз спустя 20 минут после начала концерта.

«Во многих странах мира об этом говорят». Классика на перроне метро: ночной концерт в рамках фестиваля Башмета состоялся в Минске

«Во многих странах мира об этом говорят». Классика на перроне метро: ночной концерт в рамках фестиваля Башмета состоялся в Минске

Решили всей семьей пойти на уникальный концерт. Я считаю, что это достойный подарок моему единственному сыну в день моего рождения.

Конечно, пришлось столкнуться и со сложностями. Метро – охраняемый объект, поэтому нужно было учесть все мельчайшие детали. Но и для исполнителей такой опыт был в новинку.

«Во многих странах мира об этом говорят». Классика на перроне метро: ночной концерт в рамках фестиваля Башмета состоялся в Минске

Оксана Волкова, заслуженный артист Беларуси, солист Национального академического театра оперы и балета Беларуси:
Существует такая традиция open air, когда исполняется произведение на открытом воздухе. Здесь такой микс open air и необычного места. Действительно, время очень неординарное и очень сложное для исполнения в принципе любой музыки.

Кстати, увидеть концерт можно будет в ближайшее время в эфире телеканала РТР-Беларусь.

Первый в Минске концерт в метро: 9 кадров о том, как это было

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Впервые в истории столичной подземки – ночной концерт в метро. Платформа – сцена, пассажиры – зрители. Международный фестиваль Юрия Башмета...
 
Новости дня
Новости разные
 
Свислочские актеры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика