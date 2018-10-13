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«Во многих странах мира об этом говорят». Классика на перроне метро: ночной концерт в рамках фестиваля Башмета состоялся в Минске
Новости Беларуси. Впервые в истории столичной подземки – ночной концерт в метро. Платформа – сцена, пассажиры – зрители. Международный фестиваль Юрия Башмета продолжает удивлять насыщенной программой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, классика прозвучала там, где обычно гудят электрички.
Кристина Федорович, СТВ:
Подземка столичного метро в буквальном смысле заиграла новыми красками. Хотя в этом случае, скорее, звуками. Звезды Большого театра Беларуси, ансамбль «Песняры» и, конечно, международный камерный оркестр.
Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:
Здесь необычно всё: вместо характерной спешки – спокойные мотивы, а музыка и вовсе звучит практически как на открытом воздухе. Такого эффекта удалось достичь с помощью звездного неба на «Петровщине», которую именно по этой причине выбрали в качестве концертной площадки.
На платформе – партере – ограниченное количество мест: их 400. Меломаны раскупили практически все билеты за три дня.
Для Ольги из Свислочи и Галины из Бреста расстояние – не помеха. Услышав о таком необычном концерте, долго не думали: ответ был очевиден – «Едем».
Во-первых, у нас уже были билеты на концерт 12 октября. Нам было интересно попробовать еще вот это. Потому что это изюминка: ночное время, метро.
А для Дмитрия сегодня двойной праздник. Ведь он встретил свой 34-й день рождения как раз спустя 20 минут после начала концерта.
Решили всей семьей пойти на уникальный концерт. Я считаю, что это достойный подарок моему единственному сыну в день моего рождения.
Конечно, пришлось столкнуться и со сложностями. Метро – охраняемый объект, поэтому нужно было учесть все мельчайшие детали. Но и для исполнителей такой опыт был в новинку.
Оксана Волкова, заслуженный артист Беларуси, солист Национального академического театра оперы и балета Беларуси:
Кстати, увидеть концерт можно будет в ближайшее время в эфире телеканала РТР-Беларусь.
Первый в Минске концерт в метро: 9 кадров о том, как это было
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«Во многих странах мира об этом говорят». Классика на перроне метро: ночной концерт в рамках фестиваля Башмета состоялся в Минске
Новости Беларуси. Впервые в истории столичной подземки – ночной концерт в метро. Платформа – сцена, пассажиры – зрители. Международный фестиваль Юрия Башмета...
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