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Алексей Навальный вышел на свободу после почти двух месяцев ареста

14.10.2018 17:51 — Разное | Партизан  
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После 50 суток административного ареста российский оппозиционный политик Алексей Навальный вышел на свободу из спецприемника.

Еще в конце августа Навальный получил 30 суток за акцию «Забастовка избирателей». 24 сентября его освободили, но буквально у дверей спецприемника вновь задержали. На этот раз суд приговорил политика к 20 дням ареста за организацию несанкционированного митинга 9 сентября в Москве. В отношении оппозиционера завели новое административное дело за нарушение порядка проведения митингов, повлекшие за собой «причинение вреда здоровью человека или имуществу». 3 октября Московский городской суд признал решение об аресте Навального на 20 суток законным, передает "Белсат".

Повторное привлечение к административной ответственности по этой статье может повлечь за собой возбуждение уголовного дела по статье о неоднократном нарушении законодательства о митингах.


 
 
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После 50 суток административного ареста российский оппозиционный политик Алексей Навальный вышел на свободу из спецприемника.
 
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