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В Зеленом Бору на знак повесили надпись «Чернобыль»

14.10.2018 16:37 — Разное | Партизан  
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На въездной знак "Зялёны Бор" кто-то примотал проволокой табличку с надписью "Чернобыль". Фото было сделано в первой половине дня 13 октября.

Очевидно, что таким образом кто-то напомнил о проблеме складированных около Зеленого Бора свинцовых отходов, сообщает «Першы рэгіён».




Напомним, в Зеленом Бору были незаконно складированы более 7 тысяч тонн (по первым оценкам, озвученным в государственной прессе) опасных свинцовых отходов с белоозерского завода ООО «Белинвестторг–Сплав». Местные жители, экологи, и не только, протестовали в связи с этим и требовали убрать эти отходы.



В Зеленом Бору даже проходило собрание, на котором на стол чиновникам бросили пакет с отходами.

В итоге Ивацевичский райисполком принял решение о вывозе этих отходов из Зеленого Бора. Этим занимается непосредственно предприятие «Белинвестторг–Сплав». Когда стали вывозить отходы, оказалось, что вывозить пришлось значительно больше, чем планировалось.

 
 
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На въездной знак "Зялёны Бор" кто-то примотал проволокой табличку с надписью "Чернобыль". Фото было сделано в первой половине дня 13 октября.
 
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