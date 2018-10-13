|
В Зеленом Бору на знак повесили надпись «Чернобыль»
На въездной знак "Зялёны Бор" кто-то примотал проволокой табличку с надписью "Чернобыль". Фото было сделано в первой половине дня 13 октября.
Очевидно, что таким образом кто-то напомнил о проблеме складированных около Зеленого Бора свинцовых отходов, сообщает
Напомним, в Зеленом Бору были незаконно складированы более 7 тысяч тонн (по первым оценкам, озвученным в государственной прессе) опасных свинцовых отходов с белоозерского завода ООО «Белинвестторг–Сплав». Местные жители, экологи, и не только, протестовали в связи с этим и требовали убрать эти отходы.
В Зеленом Бору даже проходило собрание, на котором на стол чиновникам бросили пакет с отходами.
В итоге Ивацевичский райисполком принял решение о вывозе этих отходов из Зеленого Бора. Этим занимается непосредственно предприятие «Белинвестторг–Сплав». Когда стали вывозить отходы, оказалось, что вывозить пришлось значительно больше, чем планировалось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На въездной знак "Зялёны Бор" кто-то примотал проволокой табличку с надписью "Чернобыль". Фото было сделано в первой половине дня 13 октября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)