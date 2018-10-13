В Зеленом Бору на знак повесили надпись «Чернобыль»

Напомним, в Зеленом Бору были незаконно складированы более 7 тысяч тонн (по первым оценкам, озвученным в государственной прессе) опасных свинцовых отходов с белоозерского завода ООО «Белинвестторг–Сплав». Местные жители, экологи, и не только, протестовали в связи с этим и требовали убрать эти отходы.













В Зеленом Бору даже проходило собрание, на котором на стол чиновникам бросили пакет с отходами.