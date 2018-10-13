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Минздрав Туркменистана рекомендует употреблять чай как лекарство, по совету президента

14.10.2018 16:35 — Разное | Партизан  
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Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана рекомендует гражданам страны употреблять чаи, описанные в книге президента Гурбынгулы Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана».

Как сообщает радио «Азатлык», информационный центр министерства опубликовал в одном из сентябрьских номеров государственной газеты «Нейтральный Туркменистан» заметку с «11 полезными» советами по профилактике респираторных заболеваний в осенний период.

Десятый, из так называемых «полезных» советов, рекомендует читателям «употреблять лекарственные чаи, научно описанные в книге президента Гурбангулы Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана» - шиповник, мята, ромашка, корень солодки и другие».




Гурбангулы Бердымухамедов помимо обязанностей президента, за последние 10 лет под своим именем выпустил более 40 книг, в том числе опубликовал 10-томную работу, посвящённую лекарственным растениям страны.

В настоящее время Министерство здравоохранения страны публикует специальную заметку, предлагая населению употреблять рекомендуемые президентом чаи.

В то время, как Министерство здравоохранения Туркменистана предлагает президентские чаи в качестве средства для здорового образа жизни, сообщается о нехватке и дороговизне лекарственных препаратов в стране. За последний год цены на лекарства в стране поднялись более чем на 100%. Как сообщают многие туркменистанцы в беседе с изданием, лекарств, выписываемых в медицинских учреждениях пациентам на основе медицинской страховки, в государственных аптеках зачастую нет в наличии. В частности в областных аптеках начали продавать просроченные лекарства.

На фоне нехватки и дороговизны лекарственных средств Министерство здравоохранения страны рекомендует населению употреблять чаи, которые советует президент. Среди полезных советов министерства есть ещё несколько рекомендаций таких как занятие спортом, потребление продуктов содержаших витамин С, а также проветривание помещений для насыщения свежим воздухом, употребление национальных блюд с добавлением чеснока и перца, а также содержание рук в чистоте.

 
 
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Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана рекомендует гражданам страны употреблять чаи, описанные в книге президента Гурбынгулы...
 
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