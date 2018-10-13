Последней каплей стала перепалка с 66-летней потерпевшей. Когда Дмитрий был на балконе своей квартиры, он попросил, чтобы дочка пенсионерки не обижала его кота и давала ему нормально гулять по двору. Он вспомнил, что в его адрес звучали обидные слова, что кот везде лазит, особенно обидной показалась фраза: "какой хозяин, такой и кот". Дмитрий ушел в квартиру и, приняв еще 100 грамм водки, тут же придумал план мести за себя и за питомца.

На бомбу ушло 200 грамм творога

Обвиняемый рассказал, что похожий на взрывчатку механизм соорудил буквально за несколько минут.

"Закрыл в пакет творог, примотал к нему скотчем старую батарейку от телефона и будильник без стрелок и стекла. Вынес это во двор и положил на скамейку рядом с пенсионерками", – рассказывал судье подробности Дмитрий.

Вспоминает, что сказал при этом: "Это вам подарок, только уберите детей", а затем побежал обратно к подъезду, по пути даже споткнулся и упал.

В суде показали предметы, из которых обвиняемый соорудил "бомбу" и которые проходили по делу как вещественные доказательства. Это желтый будильник "Космос" без стекла и без стрелок, старый аккумулятор от мобильника с торчащими из него проводами и бумажная обертка от пачки творога весом 200 грамм. Как пояснил судья, сам творог пришлось уничтожить по понятным для всех причинам – продукт скоропортящийся и больше месяца не смог бы храниться.

На суде стало понятно, что творожная "бомба" даже теоретически не смогла бы взорваться. Но потерпевшим и свидетелям показалось, что у Дмитрия серьезные намерения. До этого он выходил на балкон с пультом от радиоуправляемой машинки и, казалось, делал вид, что хочет привести творожную "бомбу" в действие.





Соседки: "Говорил, что взорвет нас вместе с лавкой"





Потерпевшими в деле признаны трое пенсионерок, которые в тот вечер сидели на лавочке напротив второго подъезда. Двое из них - довольно пожилые женщины 1938 и 1942 годов рождения, у обоих прыгает давление, есть проблемы с сердцем. Одна из них Софья Станиславовна рассказала, что помнит Дмитрия еще ребенком, всегда считала его тихим и уравновешенным парнем. По ее словам, ни до случая с творожной "бомбой", ни в тот день, ни после они не ругались. Помнит, что перед тем, как принести пакет с так называемой взрывчаткой, обвиняемый на повышенных тонах разговаривал с соседкой по поводу кота.





"А потом вышел, поставил на скамейку пакет, сказал: "Сейчас вас всех взорву вместе с лавкой" и бросился бежать", – вспоминает потерпевшая.





Пенсионерка призналась, что в версию с бомбой она не поверила, ей это показалось неправдоподобным. Она сразу ушла домой.









Потерпевшими и свидетелями в суде были пенсионерки из того же двора, в котором живет осужденный





