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Хотел удивить жену. Милиционеры нашли вора, похитившего мопса у гомельчанки
В конце сентября в Железнодорожный РОВД обратилась гомельчанка. Женщина сообщила, что неизвестный похитил её собаку породы мопс. Она оставила питомца на привязи возле магазина «Евроопт» по ул. Свиридова. Когда хозяйка вышла из торгового заведения, собаки уже не было.
Сотрудники милиции установили приметы подозреваемого в совершении кражи, стали проводить розыскные мероприятия. Информация также была передана сотрудникам патрульно-постовой службы, пишут
В субботу утром, 13 октября, милиционер-водитель старший сержант милиции Павел Островик и милиционер сержант милиции Алексей Курочкин двигались по маршруту патрулирования в микрорайоне «Волотова». Возле магазина патрульные заметили группу мужчин. Один из них походил по приметам на подозреваемого. После вопроса милиционеров о причастности к краже собаки, гомельчанин 1969 г.р. сразу же сознался в том, что похитил животное.
В ходе дальнейшей беседы с подозреваемым выяснилось, что он ошибочно принял мопса за французского бульдога. А ведь именно эту породу собак любит его жена. А зачем покупать, если вот он, на привязи сидит. Вот и решил похитить четвероногого друга, чтобы удивить супругу. Впрочем, сюрприз не удался. Вторая половина была не очень довольна появлению мопса и приказал вернуть собаку. Но как вернуть, если она украдена.
Мопс благополучно вернулся к настоящей хозяйке, а гомельчанин задержан. По факту совершения кражи возбуждено уголовное дело.
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В конце сентября в Железнодорожный РОВД обратилась гомельчанка. Женщина сообщила, что неизвестный похитил её собаку породы мопс. Она оставила питомца на привязи...
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