Хотел удивить жену. Милиционеры нашли вора, похитившего мопса у гомельчанки

"Сильные новости" . Сотрудники милиции установили приметы подозреваемого в совершении кражи, стали проводить розыскные мероприятия. Информация также была передана сотрудникам патрульно-постовой службы, пишут





В субботу утром, 13 октября, милиционер-водитель старший сержант милиции Павел Островик и милиционер сержант милиции Алексей Курочкин двигались по маршруту патрулирования в микрорайоне «Волотова». Возле магазина патрульные заметили группу мужчин. Один из них походил по приметам на подозреваемого. После вопроса милиционеров о причастности к краже собаки, гомельчанин 1969 г.р. сразу же сознался в том, что похитил животное.





В ходе дальнейшей беседы с подозреваемым выяснилось, что он ошибочно принял мопса за французского бульдога. А ведь именно эту породу собак любит его жена. А зачем покупать, если вот он, на привязи сидит. Вот и решил похитить четвероногого друга, чтобы удивить супругу. Впрочем, сюрприз не удался. Вторая половина была не очень довольна появлению мопса и приказал вернуть собаку. Но как вернуть, если она украдена.





Мопс благополучно вернулся к настоящей хозяйке, а гомельчанин задержан. По факту совершения кражи возбуждено уголовное дело.