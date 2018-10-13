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В ночь на понедельник местами будут заморозки, днем — все еще тепло

14.10.2018 16:06 — Разное | Партизан  
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В ближайшие сутки, 15 октября, в Беларуси ожидается погода с небольшой облачностью, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер будет северо-западный — ночью слабый, а днем слабый с усилением до умеренности.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, в отдельных районах ожидаются ночные заморозки до -2. Днем столбики термометров достигнут 14-20 градусов со знаком плюс, передает  БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

 
 
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В ближайшие сутки, 15 октября, в Беларуси ожидается погода с небольшой облачностью, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.
 
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