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В ночь на понедельник местами будут заморозки, днем — все еще тепло
В ближайшие сутки, 15 октября, в Беларуси ожидается погода с небольшой облачностью, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.
Ветер будет северо-западный — ночью слабый, а днем слабый с усилением до умеренности.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, в отдельных районах ожидаются ночные заморозки до -2. Днем столбики термометров достигнут 14-20 градусов со знаком плюс, передает
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В ближайшие сутки, 15 октября, в Беларуси ожидается погода с небольшой облачностью, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.
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